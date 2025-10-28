यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश में 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 10 से अधिक जिलाधिकारियों के नाम शामिल हैं. सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को विशेष सचिव, आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी राजागणपित राय को सीतापुर का डीएम बनाया गया है.

वहीं रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह का भी तबादला हुआ है. रामपुर में अजय कुमार द्विवेदी को को अब जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. अजय कुमार द्विवेदी पहले श्रावस्ती के डीएम थे. प्रखर सिंह CDO वाराणसी बने हैं और DM हाथरस राहुल पांडे विशेष सचिव राज्य कर बनाए गए हैं. डीएम कौशांबी मधुसूदन हुल्गी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है.

अश्विनी कुमार पांडेय को बस्ती जिलाधिकारी बनाया गया है जो पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे. वहीं मुरादाबाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गुलाब चंद्र को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की जिम्मेदारी मिली है. अमेठी के मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल का भी ट्रांसफर हुआ है. अब उनकी जगह सचिन कुमार सिंह को अमेठी सीडीओ की जिम्मेदारी दी गई है.

यूपी में हुए 46 IAS अधिकारियों के तबादले में कृतिका ज्योत्सना को भी नाम है, जिन्हें बस्ती का डीएम बनाया गया है. वहीं वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल को वाराणसी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी है. इसके साथ ही रामपुर के सीडीओ नंद किशोर कलाल को गाजियाबाद का उपाध्यक्ष और मिर्जापुर के आईएएस बाल कृष्ण त्रिपाठी को सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया है.

इसके साथ ही मिर्जापुर कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी का भी तबादला हुआ है. IAS बाल कृष्ण त्रिपाठी को सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया है. इसके साथ ही IAS राजेश कुमार कमिश्नर मिर्जापुर बने हैं और कौशांबी और बलरामपुर के डीएम भी बदले गए हैं. IAS पूर्ण वोहरा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. IAS वन्दिता श्रीवास्तव CDO कुशीनगर बनाई गईं हैं और IAS धनलक्ष्मी को डीजी मत्स्य बनाया गया हैं.

