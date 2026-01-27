UGC Controversy: गाजीपुर में समाजसेवियों का अनोखा प्रदर्शन, सिर पर कफन बांधकर दर्ज कराया विरोध

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद विरोध देखने को मिला है. सैदपुर क्षेत्र के जोहरगंज स्थित श्मशान घाट पर 26 जनवरी सोमवार को समाजसेवियों ने एक अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया. इस दौरान समाजसेवी मनोज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने सिर पर कफन और गले में कफन बांधकर विरोध जताया.



दरअसल, यूजीसी के नए नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन जारी है. गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र के जोहरगंज स्थित श्मशान घाट पर 26 जनवरी सोमवार को समाजसेवियों ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध श्मशान घाट में प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया.

'युवाओं के हित में नहीं है UGC के नए नियम'

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी के नए नियम आम जनता और युवाओं के हित में नहीं है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. समाजसेवियों ने श्मशान घाट का चयन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और अपने विरोध को गंभीरता से प्रस्तुत किया.

यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग

समाजसेवी मनोज सिंह ने कहा कि जब तक सरकार यूजीसी नए नियमों को वापस नहीं ले लेती, तब तक समाजसेवी इसी प्रकार के अनोखे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे. प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और माहौल शांतिपूर्ण बना रहा.

क्या हैं UGC Equity Regulations 2026?

दरअसल, UGC Equity Regulations 2026 का उद्देश्य साफ है. इसका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना है. UGC का कहना है कि हर छात्र को पढ़ाई का बराबर मौका मिलना चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए. इन नियमों के तहत SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: UGC के नियमों पर सपा सवर्णों के साथ या खिलाफ? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कर दिया क्लियर