हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUGC के नियमों पर सपा सवर्णों के साथ या खिलाफ? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कर दिया क्लियर

UGC के नियमों पर सपा सवर्णों के साथ या खिलाफ? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कर दिया क्लियर

Samajwadi Party On UGC: समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूजीसी के नियमोें को लेकर सपा का स्टैंड क्लियर कर दिया है.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 27 Jan 2026 02:52 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूजीसी नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, वे ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस वर्गों के विरोधी हैं, जबकि जारी किए गए नियम पूरी तरह सही हैं और वे इनके साथ हैं. उन्होंने साफ कहा, “यूजीसी इज ऑल राइट,” और जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, वे दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ खड़े हैं.

रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि संसद सत्र के भीतर समाजवादी पार्टी विदेश नीति का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि देश चारों तरफ से घिर चुका है और उनके मुताबिक विदेश नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है. इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाएंगे. उन्होंने ‘SIR’ से जुड़े विषय को भी सदन में उठाने की बात कही.

रामगोपाल ने सपा सरकार पर भी साधा निशाना

यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आज की बैठक के लिए कोई ठोस मुद्दा ही तय नहीं किया. इसके साथ ही सपा नेता ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता भ्रष्ट कर देती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, वही धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं.

बता दें यूपी समेत पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों का जमकर विरोध हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. इतना ही नहीं प्रांतीय सेवा के एक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी इसी मामले में इस्तीफा दे दिया है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
UGC Ramgopal Yadav Up News Up Politics SAMAJWADI PARTY
