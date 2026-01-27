UGC के नियमों पर सपा सवर्णों के साथ या खिलाफ? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कर दिया क्लियर

समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूजीसी नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, वे ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस वर्गों के विरोधी हैं, जबकि जारी किए गए नियम पूरी तरह सही हैं और वे इनके साथ हैं. उन्होंने साफ कहा, “यूजीसी इज ऑल राइट,” और जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, वे दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ खड़े हैं.

रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि संसद सत्र के भीतर समाजवादी पार्टी विदेश नीति का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि देश चारों तरफ से घिर चुका है और उनके मुताबिक विदेश नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है. इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाएंगे. उन्होंने ‘SIR’ से जुड़े विषय को भी सदन में उठाने की बात कही.

रामगोपाल ने सपा सरकार पर भी साधा निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आज की बैठक के लिए कोई ठोस मुद्दा ही तय नहीं किया. इसके साथ ही सपा नेता ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता भ्रष्ट कर देती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, वही धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं.

बता दें यूपी समेत पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों का जमकर विरोध हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. इतना ही नहीं प्रांतीय सेवा के एक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी इसी मामले में इस्तीफा दे दिया है.