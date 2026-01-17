उधम सिंह नगर में BJP विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोप, बाजपुर पुलिस से की शिकायत
Udham Singh Nagar News: गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है. इसको लेकर बाजपुर पुलिस से शिकायत की गई है.
उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. बाजपुर कोतवाली में एक व्यक्ति ने विधायक और उनसे जुड़े लोगों पर जमीन पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.
शिकायतकर्ता संजय कुमार बडाल पुत्र बहादुर, निवासी बाजपुर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ग्राम मुड़िया जीत स्थित उनकी भूमि, जिसका खसरा संख्या 20 है, उसके एक हिस्से की देखभाल और कार्य हेतु आपसी रजामंदी से जयप्रकाश तिवारी और स्वर्गीय चतुरानंद तिवारी को दी गई थी. आरोप है कि 20 जुलाई 2025 को उन्हें प्राधिकरण कार्यालय बुलाया गया, जहां भूमि पर नए निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया और निर्माण को अवैध बताया गया.
पीड़ित ने शिकायत में विधायक पर क्या लगाया आरोप?
संजय कुमार के अनुसार, उसी दौरान मौके पर पहले से मौजूद देवानंद पांडे, वीरेंद्र पांडे, अमर पांडे और अन्य लोगों ने उनसे विवाद करना शुरू कर दिया. आरोप है कि देवानंद पांडे ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यह जमीन उनकी है और यहां जैसा चाहे वैसा निर्माण करेंगे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि धमकी देते समय देवानंद पांडे ने यह भी कहा कि “विधायक अरविंद पांडे मेरे भाई हैं, सरकार हमारी है”, जिससे वह और अधिक भयभीत हो गए.
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि देवानंद पांडे और अन्य लोगों ने कुछ फोटोकॉपी दस्तावेज उनकी ओर फेंके और दावा किया कि जमीन उनकी है. जब शिकायतकर्ता ने इन दस्तावेजों को देखा तो उन्हें शक हुआ कि जयप्रकाश तिवारी, स्वर्गीय चतुरानंद तिवारी, देवानंद पांडे, मोहन पांडे और किसान पांडे ने आपस में मिलकर एक फर्जी किरायानामा तैयार किया है, ताकि उनकी जमीन को धोखाधड़ी से हड़पा जा सके.
पीड़ित ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए. वहीं, इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
