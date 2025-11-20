आज बिहार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शमिल

बिहार में नीतीश कुमार आज दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की गई हैं. इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. सीएम योगी आज पटना जाएंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह 8:55 बजे लखनऊ से पटना के लिए रवाना होंगे और सुबह 9.55 बजे पटना पहुंचेंगे. इस दौरान वो गांधी मैदान में होने वाले नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक़ सीएम योगी करीब ढाई घंटे तक पटना में मौजूद रहेंगे.

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी

यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के दौरान जमकर चुनाव प्रचार किया था. बीजेपी की तरफ से वो स्टार प्रचारक थे. सीएम योगी ने बिहार में कुल 31 रैलियां की थीं. जिन सीटों पर उन्होंने बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था उनमें से 27 सीटों पर प्रत्याशियों को जीत मिली हैं.

बिहार में सीएम योगी ने की 31 रैलियां

बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता का असर देखने को मिला था. उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती थी. सीएम योगी का आक्रामक अंदाज और उनके भाषण लोगों को काफी पसंद आए. इस दौरान उनके कई बयान सुर्खियों में छाए रहे.

बता दें कि नीतीश कुमार आज सुबह 11.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रीमंडल के कई मंत्री भी शामिल होंगे. इनके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है.

इस शपथ ग्रहण समारोह में आम लोग भी शामिल होंगे, इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी.

