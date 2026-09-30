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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजभर के X पोस्ट पर सपा का हमला, उदयवीर बोले- ‘हैंडल BJP चला रही’

राजभर के X पोस्ट पर सपा का हमला, उदयवीर बोले- ‘हैंडल BJP चला रही’

ओम प्रकाश राजभर के एक्स अकाउंट को लेकर सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनका हैंडल बीजेपी चला रही है. उन्होंने बीजेपी और सूचना विभाग सपा को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 30 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के सोशल मीडिया हैंस एक्स पर पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवकत उदयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि उनका हैण्ड बीजेपी और सूचना विभाग ने ट्रोल करने के लिए लिया है.

उदयवीर सिंह ने कहा, "हर कोई जानता है कि ओम प्रकाश राजभर के X हैंडल का इस्तेमाल BJP सरकार और सूचना विभाग लोगों को ट्रोल करने के लिए करते हैं. अगर आप इस पोस्ट को किसी मंत्री के बजाय एक आम ट्रोल का पोस्ट मानते हैं, तो आप इसे कोई अहमियत नहीं देंगे, और हम भी नहीं देते."

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सपा-अखिलेश पर फायर रहते हैं  राजभर 

यहां बता दें कि सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ तंज कसने वाले पोस्ट करते हैं. कई बार उनके पोस्ट में शब्दों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं. लेकिन बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर रोजाना ही पोस्ट कर रहे हैं. 

आज भी उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सपा और अखिलेश पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, "अखिलेश जी, सुना है आप राज्यसभा के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रहे हैं. ये बताइए, तीनों आपके 'पीडीए' वाले होंगे या नहीं? पहला तो प्रोफेसर साहब हैं. ये आपके पीडीए वाले 'परिवार' से हो गए. अब 'डी' और 'ए' से कौन होगा? डी से कोई 'दौलतमंद' होगा क्या? ए से कोई 'अपराधी'?" 

आगे लिखा, "बताइयेगा, क्योंकि सभी पिछड़े वर्ग के लोग, दलित भाई और मुसलमान भाई जानना चाह रहे हैं कि आपके पीडीए में परिवार, दौलतमंद और अपराधियों को कैसे आप संसद के ऊपरी सदन भेजने की जुगत में लगे हैं. आख़िर में एक और सलाह है. तीन के चक्कर में दूसरा मत गंवा दीजिएगा. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव."

सपा ने पहले भी लगाए हैं आरोप 

यहां बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले भी ओम प्रकाश राजभर के सोशल मीडिया हैंडल को लेकर शंका जता चुकी है कि उनका हैंडल कोई और इस्तेमाल कर रहा है. अब उदयवीर सिंह ने एक बार फिर इसको लेकर पार्टी की राय जाहिर कर दी है. लेकिन इस पर ओम प्रकाश राजभर का कोई बयान नहीं आया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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