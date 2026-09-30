राजभर के X पोस्ट पर सपा का हमला, उदयवीर बोले- ‘हैंडल BJP चला रही’

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के सोशल मीडिया हैंस एक्स पर पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवकत उदयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि उनका हैण्ड बीजेपी और सूचना विभाग ने ट्रोल करने के लिए लिया है.

उदयवीर सिंह ने कहा, "हर कोई जानता है कि ओम प्रकाश राजभर के X हैंडल का इस्तेमाल BJP सरकार और सूचना विभाग लोगों को ट्रोल करने के लिए करते हैं. अगर आप इस पोस्ट को किसी मंत्री के बजाय एक आम ट्रोल का पोस्ट मानते हैं, तो आप इसे कोई अहमियत नहीं देंगे, और हम भी नहीं देते."

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सपा-अखिलेश पर फायर रहते हैं राजभर

यहां बता दें कि सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ तंज कसने वाले पोस्ट करते हैं. कई बार उनके पोस्ट में शब्दों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं. लेकिन बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर रोजाना ही पोस्ट कर रहे हैं.

आज भी उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सपा और अखिलेश पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, "अखिलेश जी, सुना है आप राज्यसभा के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रहे हैं. ये बताइए, तीनों आपके 'पीडीए' वाले होंगे या नहीं? पहला तो प्रोफेसर साहब हैं. ये आपके पीडीए वाले 'परिवार' से हो गए. अब 'डी' और 'ए' से कौन होगा? डी से कोई 'दौलतमंद' होगा क्या? ए से कोई 'अपराधी'?"

आगे लिखा, "बताइयेगा, क्योंकि सभी पिछड़े वर्ग के लोग, दलित भाई और मुसलमान भाई जानना चाह रहे हैं कि आपके पीडीए में परिवार, दौलतमंद और अपराधियों को कैसे आप संसद के ऊपरी सदन भेजने की जुगत में लगे हैं. आख़िर में एक और सलाह है. तीन के चक्कर में दूसरा मत गंवा दीजिएगा. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव."

सपा ने पहले भी लगाए हैं आरोप

यहां बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले भी ओम प्रकाश राजभर के सोशल मीडिया हैंडल को लेकर शंका जता चुकी है कि उनका हैंडल कोई और इस्तेमाल कर रहा है. अब उदयवीर सिंह ने एक बार फिर इसको लेकर पार्टी की राय जाहिर कर दी है. लेकिन इस पर ओम प्रकाश राजभर का कोई बयान नहीं आया है.

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