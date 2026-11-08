ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां

गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां

गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की जिस फैक्ट्री में आग लगी है, वहां प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 08 Nov 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के दिन गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

मौके पर दमकल की सात गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास में जुटी हैं. फैक्ट्री का नाम नोवा मोडटैक है, जिसमें प्लास्टिक से संबंधित काम होता है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद
CM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
Published at : 08 Nov 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
अयोध्या: दीपोत्सव बना विश्व संस्कृति का संगम, 151 साल पुरानी रामलीला को मिला मंच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद
CM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ट्रेंडिंग
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
हेल्थ
Fingerprint Facts: जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget