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गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की जिस फैक्ट्री में आग लगी है, वहां प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.
दिवाली के दिन गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.
मौके पर दमकल की सात गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास में जुटी हैं. फैक्ट्री का नाम नोवा मोडटैक है, जिसमें प्लास्टिक से संबंधित काम होता है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.
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