दिवाली के बाद UP की हवा जहरीली! लखनऊ, गाजियाबाद-नोएडा में 'खतरनाक' AQI

उत्तर प्रदेश में दिवाली का शोर थमने के बाद अब सांस का संकट गहरा गया है. प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. प्रदेश के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई का लेवल 300 के पार है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

एक्यूआई डॉट इन रियल टाइम के मुताबिक, आगरा का एक्यूआई 310, अकबरपुर का एक्यूआई 440, अलीगढ़ का एक्यूआई 319, इलाहाबाद का एक्यूआई 633, अमेठी का एक्यूआई 304, बागपत का एक्यूआई 477, बहराइच का एक्यूआई 575, बरेली का एक्यूआई 312 रिकॉर्ड किया गया है. इसी तरह बदायूं का एक्यूआई 330, बुलंदशहर का एक्यूआई 333, एटा का एक्यूआई 313, इटावा का एक्यूआई 366,फैजाबाद का एक्यूआई 781 और फतेहपुर सिकरी का एक्यूआई 325 दर्ज किया गया है.

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प्रदेश प्रमुख शहरों में कितना है एक्यूआई?

हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़े इससे अलग हैं. सीपीसीबी के मुताबिक, गाजियाबाद का एक्यूआई 366, गोरखपुर का एक्यूआई 261, कानपुर का एक्यूआई 221, वाराणसी का एक्यूआई 302, ग्रेटर नोएडा एक्यूआई 293, हापुड़ का एक्यूआई 255, नोएडा का एक्यूआई 340 और बुलंदशहर का एक्यूआई 371 के पार पहुंच गया है.

यूपी में कैसा रहेगा आज का मौसम?

आईएमडी के मुताबिक, आज पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की रहने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों में सुबह के समय छिछला कोहरा होने की संभावना है. इसी तरह पूर्वी यूपी में भी आज सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है.

वहीं, नवंबर महीने के साथ ही ठंड ने यूपी में दस्तक दे दी है. रात के समय और सुबह के समय मौसम लोगों को ठंड का एहसास करा रहा है. हालांकि, यूपी में अगले पांच दिनों तक तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

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