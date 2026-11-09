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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather Today: यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

UP Weather Today: यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

नवंबर महीने के साथ ही अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है. पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 07:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने शुरुआत होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है. सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड एहसास होने लगा है. वहीं बात करें आज  9 नवंबर के मौसम की तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की रहने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों में सुबह के समय छिछला कोहरा होने की संभावना है. इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है. 

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रयागराज (प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़) मंडल के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा अन्य मंडलों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. वहीं रात्रि के समय वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मेरठ मंडल सामान्य से अधिक तापमान रहा है.

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अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

IMD के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. यदि बात करें मौसम संबंधी चेतावनी की तो प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.  साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

प्रमुख शहरों में कितना है आज तापमान

आईएमडी के मुताबिक, प्रयागराज में आज 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. इसी तरह बहराइच में 17.8, बरेली में 18 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 27.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 17.2 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट में 19 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 24. डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 07:10 AM (IST)
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