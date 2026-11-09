उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने शुरुआत होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है. सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड एहसास होने लगा है. वहीं बात करें आज 9 नवंबर के मौसम की तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की रहने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों में सुबह के समय छिछला कोहरा होने की संभावना है. इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रयागराज (प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़) मंडल के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा अन्य मंडलों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. वहीं रात्रि के समय वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मेरठ मंडल सामान्य से अधिक तापमान रहा है.

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अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

IMD के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. यदि बात करें मौसम संबंधी चेतावनी की तो प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

प्रमुख शहरों में कितना है आज तापमान

आईएमडी के मुताबिक, प्रयागराज में आज 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. इसी तरह बहराइच में 17.8, बरेली में 18 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 27.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 17.2 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट में 19 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 24. डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

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