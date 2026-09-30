यूपी: राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 'सरप्राइज' धनराज नाथवानी कौन?

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार घोषित किया है. बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने वाले धनराज नाथवानी रिलायंस ग्रुप्स से जुड़े हैं. साथ ही, क्रिकेट जगत में भी उन्होंने खूब नाम कमाया है. धनराज पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं.

धनराज नाथवानी राज्यसभा सांसद और रिलायंस ग्रुप्स के सीनियर अधिकारी परिमल नाथवानी के बेटे हैं. मालूम हो, बीते जून 2026 में ही परिमल नाथवानी झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते और राज्यसभा सदस्य बने. इससे पहले वे आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं. रिलायंस समूह में परिमल नाथवानी बतौर डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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इन काम से भी जाने जाते हैं धनराज नाथवानी

गुजरात में जन्मे और पले-बढ़े धनराज नाथवानी की पहचान केवल बिजनेस जगत तक सीमित नहीं है. साल 2022 में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया था. इससे पहले वे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे.

अखिलेश यादव ने क्यों बनाया प्रत्याशी?

धनराज नाथवानी समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं रहे हैं. इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनपर भरोसा जताया और चार घंटे की मीटिंग के बाद नाथवानी का नाम फाइनल कर दिया गया. अखिलेश यादव का यह फैसला अब चर्चा में है और लोग जानना चाहते हैं कि अचानक से धनराज परिमल नाथवानी के बेटे को सपा उम्मीदवार कैसे बनाया गया.

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 का शेड्यूल

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं. इसके लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चार पर्चे खरीदे हैं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 8 पर्चे लिए हैं. मतदान के बाद उसी दिन शाम पांच बजे तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे.



अखिलेश यादव के पास दो सांसदों के लिए पर्याप्त वोट हैं, लेकिन वह तीसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतार रहे हैं. इससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या बीजेपी के विधायक टूटेंगे?

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