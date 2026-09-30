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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह

'अखिलेश बिना सब सूना...', कांग्रेस-सपा में तनातनी पर बोले बृजभूषण सिंह

उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर सपा-कांग्रेस में मची खींचतान पर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव के बिना सब सूना है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 11:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली है. वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे. जिसके बाद सपा-कांग्रेस में तनाव की खबरें सुर्खियों में आ गई है. इस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बिना सब सूना है. 

यूपी की कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनातनी और इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव के शामिल नहीं होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आ रहे हैं. इस विषय में हम क्या कह सकते हैं. हमारा बोलना उचित नहीं है. 

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अखिलेश यादव पर क्या बोले बृजभूषण

वहीं जब उनसे कांग्रेस द्वारा यूपी में 150 सीटों की मांग किए जाने पर सवाल किया गया तो बृजभूषण सिंह ने साफ कहा कि अखिलेश यादव के बिना सब सूना है. बीजेपी के पूर्व सांसद के इस बयान को लेकर कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई हैं. दिलचस्प बात ये है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव हों या बृजभूषण शरण सिंह अक्सर दोनों एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते हैं. उनका रवैया एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट ही रहा है. 

इंडिया गठबंधन की बैठक से अखिलेश की दूरी

बता दें कि आज 30 सितंबर को इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होनी है. इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे. सपा अपनी पार्टी से प्रतिनिधियों को भेजेगी. इस फैसले को लेकर कई तरह के क़यास लग रहे हैं. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस तरह से कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जता रहे हैं. 

यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक सपा-कांग्रेस में स्थिति साफ नहीं हो पाई हैं. वहीं अखिलेश यादव सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयानों से भी काफी नाराज हैं. जानकारी के मुताबिक इन्ही तमाम बातों को लेकर दबाव बनाने के लिए सपा मुखिया ने बैठक से दूर रहने का फैसला किया है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:08 AM (IST)
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