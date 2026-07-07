सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में चंदा चोरी पर दरगाह कमेटी की सफाई, वक्फ के आरोप पर दिया जवाब

उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में चढ़ावे और चंदा चोरी के गबन की शिकायत दर्ज कराई गई हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में डीएम बहराइच को पत्र दिया है. जिस पर दरगाह प्रबंधन कमेटी के खादिम अजमतउल्ला ने सफाई दी हैं. उन्होंने दरगाह में चन्दा चोरी और गबन के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है.

दरगाह के खादिम अजमतउल्ला ने कहा कि जो लोग तरह-तरह के आरोप कमेटी और दरगाह शरीफ पर लगा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है. दरगाह शरीफ में ऑडिट होता है और जो भी पैसा आता है उसकी काउंटिंग की जाती है और काउंटिंग के बाद उसे बैंक भेज दिया जाता है.

दरगाह के खादिम ने दी आरोपों पर सफाई

अजमतउल्ला ने कहा कि दरगाह कमेटी से तमाम आरोपों पर जवाब मांगा था, हम लोगों ने डीएम साहब को जवाब लिख कर दे दिया है. अब उन्होंने वक्फ बोर्ड को क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है. वक्फ बोर्ड जो भी निर्णय लेगा, उस पर हम लोग कानून के अनुसार सहमत रहेंगे और उसका पालन करेंगे.

खादिम ने कहा कि अगर दरगाह के चढ़ावे में गड़बड़ी की कोई ऐसी रिपोर्ट है तो उसे सामने लाना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा. ग़बन के आरोप सरासर ग़लत है, भले ही एफआईआर आप उठाकर देखिए, उसमें किस आधार पर एफआईआर की गई है. इसमें जो कमेटी बनाई थी, जो जवाब मांगा गया था, हमने उसका जवाब डीएम साहब को लिखकर दे दिया है. दरगाह कमेटी दरगाह में काम करती हैं, दरगाह कमेटी गुटों में क्यों बंटेगी.

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सुन्नी वक्फ बोर्ड ने की है शिकायत

बता दें कि बीते दिनों सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में चढ़ावे और दूसरी मदों से आने वाली धनराशि में गड़बड़ी और ग़बन की डीएम से शिकायत की थी. जिसके बाद डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी की गठन कर मामले की जाँच कराते हुए दरगाह कमेटी से जवाब मांगा था.

इस चिट्ठी में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दरगाह कमेटी में नियमों के विपरीत दरगाह कमेटी बनाई गई है, जो नियमों के विपरीत है. जिसके बाद इस मामले की जाँच की जा रही है.

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