सुल्तानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से किया हमला

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में लंभुआ कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को मदनपुर पनियार गांव के रहने वाले अमित सिंह की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी. आरोप अमित की पत्नी शिल्पी और उसके दोस्त दीपक पर है. दोनों के प्रेम संबंधों में पति बाधा बन रहा था, जिसके चलते ऐसा खौफनाक कदम उठाया. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है. जबकि पत्नी को हिरासत में लिया है.

अमित की हत्या से परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी प्रेमी दीपक की जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम पुलिस को दिया है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

अमित के साथ ट्रक चलाता था दीपक

जानकारी के मुताबिक, मदनपुर पनियार गांव निवासी अमित सिंह का विवाह कुछ वर्षों पूर्व शिल्पी सिंह से हुआ था. अमित सिंह ट्रक चलाने का कार्य करता था, अमित का साथी दीपक भी ट्रक चलाता था, जिसके कारण अक्सर वो अमित के घर आया करता था. जिससे दीपक और शिल्पी में प्रेम हो गया. इस बात की जानकारी जब घर वालों को लगी तो दीपक और शिल्पी को समझबुझा कर मामला शांत करवा दिया गया.

सोते वक्त उतारा मौत के घाट

रविवार रात भी दीपक, अमित के घर आया हुआ था. देर रात जब अमित सो रहा था तो दीपक ने शिल्पी को उठाया और अमित पर किसी धारदार हथियार हमला कर दिया. इस घटना में अमित की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद शिल्पी और अमित फरार हो गए. इस बात की जानकारी जब आसपास के रहने वालों को लगी तो हड़कंप मच गया. आनन फानन पुलिस बुलाई गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अमित का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉग स्क्वायट और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

एसपी सुल्तानपुर चारु निगम ने बताया कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गयी हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.