गाजियाबाद के साहिबाबाद से आगजनी का बड़ा मामला सामने आया है, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में बाइक के स्पेयर पार्ट रखे जाने वाले गोदाम में आग लग गई. आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है. आग गोदाम के बगल में स्थित भारत ऑयल फैक्ट्री तक पहुंच गई. आग की भीषणता को देखते हुए गाजियाबाद के सभी फायर स्टेशनों से और पास के जनपद हापुड़ और नोएडा से भी दमकल की गाड़ी बुलाई गई. हालांकि, आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.



जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में करण ऑटोटेक नाम की कंपनी में आग लग गई. यह कंपनी दो पहिया वाहनों के स्पेयर पार्ट बनाती और स्टोर करती है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है इसकी जांच चल रही है. आग इसके पड़ोस की कंपनी भारत ऑयल तक फैल गई थी.

दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

इस घटना के संबंध में गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि साहिबाबाद फायर स्टेशन को आग की सूचना मिली. इसके बाद साहिबाबाद और वैशाली फायर स्टेशनों से चार गाड़ी मौके पर पहुंची. आग की भीषणता को देखते हुए अन्य फायर स्टेशनों और हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर से भी कुल 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. करीब आधे घंटे की दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

डरावना था आग का मंजर

साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में करण ऑटोटेक नाम की कंपनी में लगी आग की तस्वीरें सामने आई हैं, वो डराने वाली थी. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं. हालांकि, आग लगने की सूचना पर दमकल 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. हालांकि, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है.