'रोहिंग्या घुसपैठ सरकार की नाकामी', सपा ने धर्मांतरण के मामले में HC के फैसले का किया स्वागत

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यूपी में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं तो यह बहुत बड़ा सवाल है क्यूंकि बीजेपी सात साल से सत्ता में है और उसके बावजूद घुसपैठिए मौजूद हैं तो फिर यह सरकार की नाकामी है. इसके साथ ही मनोज काका ने धर्मान्तरण के मामले में इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

कफ सिरप घोटाले में ईडी की एंट्री पर मनोज काका ने स्वागत करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषियों को सजा मिले न सिर्फ राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल हो.

घुसपैठ को लेकर बीजेपी पर निशाना

सपा प्रवक्ता मनोज कहा ने कहा कि सात सालसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है.बॉर्डर पर BSF है, खुफिया एजेंसियां हैं ये सब किसके अंडर में काम कर रहीं हैं. आखिर घुसपैठ कैसे हो रही है. यह सरासर सरकार की नाकामी हिया उर कुछ नहीं. सरकार ने इतने सालों में घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए.

धर्मान्तरण पर हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत

मनोज काका ने इलाहबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, जिसमे कोर्ट ने टिपण्णी की कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ लेना गलत है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है. आरक्षण दलित वंचित वर्ग को संविधान ने हथियार दिया है. धर्म बदलकर उसका लाभ लेने वालों के हम खिलाफ हैं. जिसने भी धर्म बदला ओसे अल्पसंख्यक कोटे का लाभ मिलता है, इसलिए उसे एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. काका ने कहा कि आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर है न कि धर्म के आधार पर.

कफ सिरप में ईडी जांच में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

प्रदेश में कफ सिरप घोटाल के मामले की जांच के लिए ईडी किए एंट्री पर मनोज काका ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए.