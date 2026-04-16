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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहिला आरक्षण बहस के बीच सपा ने उठाया मुस्लिम कोटा का मुद्दा, एसटी हसन के बयान से सियासत गरमाई

महिला आरक्षण बहस के बीच सपा ने उठाया मुस्लिम कोटा का मुद्दा, एसटी हसन के बयान से सियासत गरमाई

Muslim Reservation Demand: ST Hasan ने मुस्लिम आरक्षण पर बोलते हुए कहा, “अगर सपा संसद में सत्ता में आती है, क्योंकि यह केवल संसद के माध्यम से ही संभव है, तो मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा."

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 05:38 PM (IST)
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  • सपा सांसद ने महिला आरक्षण पर मुस्लिम आरक्षण की मांग की।
  • सपा सत्ता में आने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण का वादा।
  • मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
  • धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग से राजनीतिक पारा गर्म।

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बहस जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर बहस तेज कर दी है. सपा के मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने मुस्लिम आरक्षण पर बोलते हुए कहा, “अगर समाजवादी पार्टी संसद में सत्ता में आती है, क्योंकि यह केवल संसद के माध्यम से ही संभव है, तो मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा."

पूर्व सांसद ने यह बयान देकर सपा की मुस्लिम आरक्षण पर राय जाहिर कर दी है. दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण पर जारी बहस में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग की थी. बोले कि वो भी आधी आबादी का हिस्सा हैं. इसलिए उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए.

एसटी हसन ने क्या कहा?

पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने पार्टी लाइन को और आगे ले जाते हुए मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर दी. उन्होंने कहा, अगर समाजवादी पार्टी संसद में सत्ता में आती है, क्योंकि यह केवल संसद के माध्यम से ही संभव है, तो मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा." उनके बयान से स्पष्ट है कि जिस पर सपा अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम के समर्थन में रहती है अगर सत्ता में आई तो उन्हें आरक्षण देंगे.डॉ एसटी हसन अक्सर राजनीतिक मसलों पर अपने बयान देते रहे हैं जो काफी वायरल हैं. देश में अभी मुस्लिम आरक्षण जैसी कोई बहस नहीं है, ऐसे में उनके बयान के बाद सियासी पारा और गर्म हो सकता है.

सत्ता पक्ष की नहीं मिली प्रतिक्रिया

डॉ एसटी हसन के बयान पर अभी सत्तारूढ़ भाजपा या उनके गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. लेकिन राजनीति में जिस तरह जाति के बाद अब धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है, उस हिसाब से ये बहस काफी तेज हो सकती है. फ़िलहाल संसद में महिला आरक्षण पर बहस अभी जारी है. जिसमें विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं.

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Published at : 16 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Muslim Reservation ST Hasan UP NEWS
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