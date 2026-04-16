मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर खालिद रशीद फिरंगी महली अखिलेश के साथ? बोले- जब तलाक पर...
Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है. अब इस पर सियासी और धार्मिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.
- अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की.
- इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष ने संसद में मुस्लिम महिलाओं के लिए सवाल उठाया.
- महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं का कोई धर्म या जाति नहीं होती.
- राज्य मंत्री ने कहा, तुष्टीकरण की नीति क्यों, हिंदू महिलाओं को भी आरक्षण मिले.
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया (ईदगाह) के अध्यक्ष खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि संसद में, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित करने के नाम पर बार-बार कानून पेश किए जा रहे हैं, जैसे कि तलाक से जुड़े कानून. हालांकि, सच्चाई तो सभी को पता है. इससे यह सवाल उठता है कि जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, तो इसके भीतर मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता.'
इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी पहले यह मांग उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुस्लिम महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल हों. महिला आरक्षण का मतलब यह नहीं है कि केवल किसी खास जाति के लोग ही चुनाव लड़ें. आरक्षण के भीतर भी आरक्षण होना चाहिए.'
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बबिता चौहान और बेबी रानी मौर्य ने क्या कहा?
वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की समाजवादी पार्टी की मांग पर कहा, 'यह मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों दिया जाना चाहिए? इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? हमने तो यही कहा है कि महिलाओं का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती.'
इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की समाजवादी पार्टी की मांग पर राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, "अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है. किसे टिकट देना है, यह उनका फैसला है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी सही ही कहा है कि तुष्टीकरण की ऐसी नीति क्यों अपनाई जा रही है. क्या हिंदू महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए?."
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Source: IOCL