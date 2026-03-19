यूपी: सोनभद्र में कफ सिरप तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, कोलकाता से जुबैर शेख गिरफ्तार

सोनभद्र पुलिस ने अंतरराज्यीय 'कोडीन कफ सिरप' तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए अहम कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने यूपी से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक अवैध कफ सिरप की सप्लाई चेन संभालने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य जुबैर शेख को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. उसे ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ जारी है.

इस पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क की जड़ें पिछले साल सोनभद्र के चुर्क मोड़ पर की गई एक संयुक्त कार्रवाई से जुड़ी हैं. पुलिस और आबकारी टीम ने एक ट्रक पकड़ा था, जिसमें चावल और अन्य सामान की आड़ में भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर ले जाया जा रहा था. जांच में सामने आया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि 'शुभम जायसवाल सिंडिकेट' द्वारा संचालित एक संगठित अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क है, जिसमें जुबैर शेख की भूमिका बेहद अहम थी.

तस्करी का बेहद शातिर तरीका

पुलिस जांच में जुबैर शेख (मूल निवासी- औरंगाबाद, महाराष्ट्र) और उसके गिरोह के काम करने के बेहद शातिर तरीकों का खुलासा हुआ है. ट्रकों में चावल की बोरियों के बीच कफ सिरप की बोतलें बेहद चालाकी से छिपाई जाती थीं ताकि रास्ते में किसी को शक न हो. नेटवर्क की पहचान छिपाने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक पहुंचते ही ट्रक और ड्राइवर दोनों बदल दिए जाते थे. सूचना लीक होने के डर से यह सिंडिकेट यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्थानीय ड्राइवरों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था.

गाजियाबाद और पूर्णिया से भी जुड़े हैं तार

इस सिंडिकेट का जाल कई राज्यों में फैला हुआ है. जांच के दौरान गाजियाबाद के एक गोदाम से भी इस गिरोह की करीब डेढ़ लाख कफ सिरप की शीशियां बरामद की गई थीं. इसके अलावा, गिरोह के कुछ सदस्य पहले से ही बिहार की पूर्णिया जेल में बंद बताए जा रहे हैं.

पुलिस अब जुबैर शेख से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी कई सफेदपोश चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं.