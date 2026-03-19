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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी, AIIMS ऋषिकेश मिलने पहुंचे CM धामी

उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी, AIIMS ऋषिकेश मिलने पहुंचे CM धामी

Uttarakhand News In Hindi: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया. सीएम धामी भी हालचाल लेने ऋषिकेश पहुंचे.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 Mar 2026 06:22 PM (IST)
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उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर लिया महाराज का हालचाल 

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, महाराज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है. शुरुआती जांच के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.

मंत्री के स्वास्थ्य की खबर मिलते ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एम्स ऋषिकेश पहुंचे और सतपाल महाराज का हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर उनकी सेहत को लेकर विस्तृत जानकारी ली और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

महाराज के समर्थकों और शुभचिंतकों में में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता

मुख्यमंत्री धामी ने अस्पताल में मौजूद अधिकारियों से भी समन्वय बनाए रखने को कहा, ताकि इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे. उन्होंने महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की. वहीं, सतपाल महाराज के समर्थकों और शुभचिंतकों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता देखी जा रही है. कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

डॉक्टरों की टीम अगले कुछ घंटों तक उनकी स्थिति पर विशेष निगरानी रखेगी. स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया तय की जाएगी. फिलहाल सभी की नजरें उनकी सेहत पर टिकी हुई हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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Published at : 19 Mar 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Satpal Maharaj AIIMS Rishikesh UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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