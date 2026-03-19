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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेरिका से डील पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान, 'अभी कोई करार फाइनल नहीं हुआ'

अमेरिका से डील पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान, 'अभी कोई करार फाइनल नहीं हुआ'

Jayant Chaudhary on Trade Deal: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ करार करना चाहती है. इससे हमारे किसानों और मजदूरों के लिए संभावनाएं पैदा होंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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अमेरिका से डील पर राष्ट्रीय लोक दल के चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका के डील की बात है, अभी तक कोई करार फाइनल नहीं हुआ. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका इतना ही बयान आया था कि जब व्यापार में विस्तार होगा तो वैल्यू चेन में किसानों की गिनती बढ़ेगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी. दुनिया में ऐसी कोई फसल नहीं है जिसका भारत मुकाबला नहीं कर सकता. आज भी निर्यात होता है. 

बड़ी ताकतें भारत के साथ करार करता चाहती हैं- जयंत चौधरी

बागतप के रटौल आम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्या वो अमेरिका और यूरोप के बाजार में जा सकता है. जब शून्य प्रतिशत के शुल्क पर यहां का रटौल का आम, यूरोप ने दरवाजे खोल दिए. इसलिए भारत एक वैश्विक ताकत है. व्यापार के क्षेत्र में बड़ी ताकतें भारत के साथ करार करना चाहती हैं. इससे बेहतर संभावनाएं हमारे मजदूर, काश्तकार, MSME और किसान सबके लिए बन रहे हैं."

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बागपत अब बनने वाली है स्टार्टअप की दुनिया- जयंत चौधरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बागपत को री-डिफाइन किया जा रहा है. बागपत की कनेक्टिविटी बदल रही है. दिल्ली के नजदीक किसानों की धरती अब उद्यमों और स्टार्टअप की दुनिया बनने वाली है. 

बता दें कि अमेरिका से डील को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है. विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत के किसानों और डेयरी प्रॉडक्ट्स को भारी नुकसान होगा. वहीं सरकार का कहना है किसानों के हितों को डील में पूरा खयाल रखा जाएगा और भारत के डेयरी सेक्टर पर ट्रेड डील का कोई नकारात्मक असर नहीं होगा. 

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Published at : 19 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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Baghpat News Breaking News Abp News JAYANT CHAUDHARY
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