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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन को ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन को ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी एक्टिविस्ट और वकील नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह मामला देवरिया में दर्ज एफआईआर का है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Mar 2026 06:30 PM (IST)
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रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी एक्टिविस्ट और वकील नूतन ठाकुर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी एक्टिविस्ट और वकील नूतन ठाकुर को बड़ी राहत मिली है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, अदालत ने देवरिया में दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी का नाम नूतन देवी करके जमीन आवंटन का मामला था.

पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को भेजा था जेल

पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया था. हालांकि, बाद में उनकी जमानत हो गई है. इस मामले में याची नूतन ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अदालत में पक्षा रखा. मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई.

क्या था पूरा मामला

इससे पहले लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया था. पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उनके खिलाफ चल रही धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह मामला वर्ष 1999 का था, जब ठाकुर देवरिया जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे. उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या बी-2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर किया गया था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने बयान में कहा था कि, "सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक तथा विभेदकारी कार्य किये, वह इनके विरोध में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ें."

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Amitabh Thakur UP NEWS
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