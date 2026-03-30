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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर में 25 साल पुराने दुर्गा मंदिर को तोड़ा, दो दिन में नए स्थान पर स्थापित होगी प्रतिमा

सीतापुर में 25 साल पुराने दुर्गा मंदिर को तोड़ा, दो दिन में नए स्थान पर स्थापित होगी प्रतिमा

Sitapur News In Hindi: चुंगी चौराहे पर स्थित लगभग 25 वर्ष पुराने दुर्गा मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के चलते तोड़ दिया गया. हालांकि, दो दिन के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा को नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा.

By : पंकज सिंह गौड़, सीतापुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के चुंगी चौराहे पर स्थित लगभग 25 वर्ष पुराने दुर्गा मंदिर को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के चलते स्थानांतरित किया गया है. प्रशासन की देखरेख में मंदिर में स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा की को विधि-विधान के साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, इस दौरान स्थानीय लोगों के तरफ से आक्रोश भी जताया गया है. इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर दामिनी एम दास हाथ जोड़कर खड़ी हुई नजर आई है.

दरअसल, रविवार (29 मार्च 2026) की सुबह को नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत हुई. नायाब तहसीलदार ने स्वयं ही प्रशासनिक टीम ने सावधानीपूर्वक छेनी और हथौड़ी की मदद से प्रतिमा को जमीन से अलग करने का कार्य शुरू कराया, ताकि मूर्ति को बिना किसी क्षति के स्थानांतरित किया जा सके. 

दो दिन के  भीतर नए स्थान पर स्थापित की जाएगी प्रतिमा

जानकारी के अनुसार, दो दिनों के भीतर प्रतिमा को नए स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके बाद मंदिर के मौजूदा ढांचे को जमींदोज कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा. इस कार्रवाई के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम दामिनी एम दास समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो.

सहमति के बाद मंदिर को किया गया शिफ्ट

एडीएम नीतीश सिंह का कहना है कि मंदिर के पुजारी और अधिकांश स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही यह निर्णय लिया गया है. हालांकि, कुछ स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है. स्थानीय निवासी अखिलेश पांडेय ने कहा कि उन्होंने प्रशासन से कुछ दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था, कि खरमास के उपरान्त मूर्ति को स्थापित किया जाए,लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सतर्कता बरत रहा है.

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Published at : 30 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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