हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयुद्ध के बीच वीडियो कॉल से मिला सुकून, इजरायल में सुरक्षित है सिद्धार्थनगर का शिवा सिंह

युद्ध के बीच वीडियो कॉल से मिला सुकून, इजरायल में सुरक्षित है सिद्धार्थनगर का शिवा सिंह

Siddharth Nagar News In Hindi: जंग शुरू होने के बाद शिवा सिंह ने वहीं से बंकर और सायरन बजने का वीडियो बनाया. उनका परिवार चिंता में घिर गया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से इजरायल में नौकरी करने गए युद्ध का हाल बता रहे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. युवक का नाम शिवा सिंह पुत्र संत बहादुर सिंह है और वह सिद्धार्थ नगर  ज़िले के लोटन कोतवाली के खीरीडीह का रहने वाला है और वह इजरायल के पीटर टिकवा में मौजूदा समय में रह रहा है. 

जंग शुरू होने के बाद उसने वही से बंकर और सायरन बजने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. 3 दिन पूर्व शुरू हुए जंग के बीच  इजरायल में रह रहे भारतीयों के अन्य परिवार वालो की तरह शिवा सिंह के परिवार वाले भी काफी परेशान थे. शिवा सिंह के परिवार में फिलहाल उनकी माता और छोटा भाई है. पिता संत बहादुर सिंह की मृत्यु 31 अगस्त 2024 में चुकी है.  शिवा सिंह के भाई रितिक सिंह और उनकी माता घर पर रहती हैं और एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी थी. 

18 महीने से शिवा इजरायल में है

शिवा सिंह की माता  नीलू सिंह ने  बातचीत में बताया कि पिता की मृत्यु के बाद शिवा सिंह इज़राइल चला गया था करीब 18 महीने हो चुके हैं. शिवा  इज़राइल में नौकरी करने गया था. वह वहां पर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के पद पर है. सब कुछ अच्छे से चल रहा था. इस बीच शुरू हुई जंग की जानकारी हम लोगों को हुई तो परेशान हो गए. फिर जब शिवा ने बात कर बताया कि वो लोग ठीक है तब जाकर  हम लोगों को चैन मिला. शिवा के भाई रितिक ने बताया कि लगातार भाई से वीडियो कॉल पर बात हो रही है. वह ठीक है और खाने पीनी की कोई तक्लीफ़ नही है. वहां की सरकार पूरा ख्याल रख रही है.

अमित अवस्थी के मामा भी इजरायल

वहीं खीरीडीह के ही निवासी अमित अवस्थी के मामा भी इजरायल के बेटसमीस में है और वह भी सुरक्षित हैं. अमित अवस्थी ने बताया कि मामा से लगातार बात होती है. वहां पर सायरन बजने पर वो लोग बनकर में चले जाते है. बाकी टाइम आराम से रह रहे है. उनको इजरायल और भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है. अगर स्थिति बिगड़ेगी तो मोदी जी है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा.

Input By : चंदन श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Siddharthnagar News UP NEWS Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युद्ध के बीच वीडियो कॉल से मिला सुकून, इजरायल में सुरक्षित है सिद्धार्थनगर का शिवा सिंह
युद्ध के बीच वीडियो कॉल से मिला सुकून, इजरायल में सुरक्षित है सिद्धार्थनगर का शिवा सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 'शंकराचार्य महाराज अगर लखनऊ आते हैं तो राम भक्त...'
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 'शंकराचार्य महाराज अगर लखनऊ आते हैं तो राम भक्त...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: नगर निगम की जमीन दिलाने के नाम पर 75 लाख की ठगी, BJP की पूर्व पार्षद और पति पर FIR
देहरादून: नगर निगम की जमीन दिलाने के नाम पर 75 लाख की ठगी, BJP की पूर्व पार्षद और पति पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज
देहरादून: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
आंख में कोबरा का जहर लगाती हैं यहां की महिलाएं, राजस्थान की इस प्रजाति का वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
आंख में कोबरा का जहर लगाती हैं यहां की महिलाएं, राजस्थान की इस प्रजाति का वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
Results
IBPS Clerk Mains Result: IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget