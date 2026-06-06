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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, मुख्यमंत्री ने की स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना

सीएम योगी ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन, मुख्यमंत्री ने की स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना

Balrampur News In Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन कर सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Jun 2026 11:14 PM (IST)
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गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया. उन्होंने मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की. मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया.

सीएम योगी शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे. यहां विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास के बाद मंदिर में रात्रि विश्राम किया. शनिवार सुबह दर्शन-पूजन के बाद मंदिर में आये श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया. सीएम ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था का भी निर्देश दिया.  स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, संतों आदि से मुलाकात भी की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोंडा के लिए प्रस्थान किया.

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दर्शन-पूजन के दौरान महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी गोरखपुर के महंत रविंद्र दास जी, विधायक पलटूराम, कैलाश नारायण शुक्ल आदि भी मौजूद रहे.

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Published at : 06 Jun 2026 11:14 PM (IST)
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Balrampur News UP NEWS Yogi Adityanath
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