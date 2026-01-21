हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिद्धार्थनगर में ब्लैकमेलिंग से तंग युवती ने खाया सल्फास, मरने से पहले प्रेमी के खिलाफ बनाया वीडियो

सिद्धार्थनगर में ब्लैकमेलिंग से तंग युवती ने खाया सल्फास, मरने से पहले प्रेमी के खिलाफ बनाया वीडियो

UP News: सिद्धार्थनगर जिले में एक युवती ने अपने प्रेमी के ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खा लिया. जिससे आज सुबह उसकी मौत हो गई. मौत से पहले युवती ने प्रेमी को जिम्मेदार बताते हुए एक वीडियो बनाया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

उतर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां की एक युवती ने अपने प्रेमी के ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खा लिया और तीन दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही. जिसके बाद आज सुबह (21 जनवरी 2026) को उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामले सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बघमरा गांव में रहने वाली एक युवती का है, जो जोगेन्दर नामक लाइनमैन के संपर्क में उस दौरान आई, जब वे उसके घर में बिजली बनाने के लिए आना जाना शुरू किया.

युवती का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल 

कुछ ही दिन में दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने, जिसका फायदा उठाकर प्रेमी जोगेंद्र ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया और जब युवती की शादी के लिए परिजनों ने लड़के की खोजबीन शुरू की. तब प्रेमी ने अश्लील वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पहले उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक किया और पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों ने लोक लाज के डर से इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी.

उनका मानना था की कुछ दिन में यह सब ठीक हो जाएगा. हालांकि लगातार धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने बीती 17 जनवरी की शाम 4 बजे सल्फास की गोलियां खाली, जिससे उसकी हालत बिगड़ी गई.

परिजनों ने पहले उसे बेवां सीएचसी में भरती कराया, जिसके बाद उसे वहां से बस्ती और फिर गंभीर स्थिति के चलते गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ले जाना पड़ा. जंहा वह 3 दिन तक  जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आज सुबह (21 जनवरी) उसकी मौत हो गई. लेकिन मौत से पहले उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने प्रेमी को बताते हुए एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया है.

पुलिस ने पीड़िता की भाभी को थाने से भगाया 

वहीं परिजनों ने 18 तारीख को थाना डुमरियागंज जाकर घटना की जानकारी देते हुए प्रार्थना पत्र दिया, तो पुलिस ने उन्हें 19 जनवरी को आने को कहा, जब 19 को पीड़िता की भाभी पुनः थाने पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया. इसके बाद आज युवती की मौत के बाद उसकी भाभी पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और अपनी फरियाद बताई. जिसके बाद डुमरियागंज पुलिस ने आज उसका मुकदमा दर्ज किया और आरोपी जोगिंदर यादव लाइनमैन की गिरफ्तारी का प्रयास भी शुरू कर दिया है.

इस मामले को लेकर सर्कल के सीईओ बृजेश कुमार ने बताया कि आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक लड़की द्वारा आत्महत्या की बात कही गई है. इस घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जोगिंदर यादव की तलाश में पुलिस लगी हुई है. घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य को संकलित किया जा रहे हैं.

Input By : चंदन श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: LIVE SHOW पर Avimukteshwara ने क्या करने की बात कह दी? | Shankaracharya Controversy
Prayagraj Aircraft Crash: प्लेन क्रैश में क्या बचे पायलट? देखिए हादसे के आखिरी 30 सेकंड का वीडियो!
Jaane Anjaane:😔 Reet को हुआ Unnati पर शक, कब आएगा Vikrant-Unnati का सच सामने #sbs (21.01.2026)
प्रशासन से Swami Avimukteshwara की लड़ाई जारी, कौन मागेंगे माफी! । Shankaracharya | CM Yogi | UP
Bollywood News: नई फिल्म ‘O’Romeo’: शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की प्रेम कहानी, निर्देशन में विशाल भारद्वाज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget