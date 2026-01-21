उतर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां की एक युवती ने अपने प्रेमी के ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खा लिया और तीन दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही. जिसके बाद आज सुबह (21 जनवरी 2026) को उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामले सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बघमरा गांव में रहने वाली एक युवती का है, जो जोगेन्दर नामक लाइनमैन के संपर्क में उस दौरान आई, जब वे उसके घर में बिजली बनाने के लिए आना जाना शुरू किया.

युवती का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

कुछ ही दिन में दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने, जिसका फायदा उठाकर प्रेमी जोगेंद्र ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया और जब युवती की शादी के लिए परिजनों ने लड़के की खोजबीन शुरू की. तब प्रेमी ने अश्लील वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पहले उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक किया और पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों ने लोक लाज के डर से इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी.

उनका मानना था की कुछ दिन में यह सब ठीक हो जाएगा. हालांकि लगातार धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने बीती 17 जनवरी की शाम 4 बजे सल्फास की गोलियां खाली, जिससे उसकी हालत बिगड़ी गई.

परिजनों ने पहले उसे बेवां सीएचसी में भरती कराया, जिसके बाद उसे वहां से बस्ती और फिर गंभीर स्थिति के चलते गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ले जाना पड़ा. जंहा वह 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आज सुबह (21 जनवरी) उसकी मौत हो गई. लेकिन मौत से पहले उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने प्रेमी को बताते हुए एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया है.

पुलिस ने पीड़िता की भाभी को थाने से भगाया

वहीं परिजनों ने 18 तारीख को थाना डुमरियागंज जाकर घटना की जानकारी देते हुए प्रार्थना पत्र दिया, तो पुलिस ने उन्हें 19 जनवरी को आने को कहा, जब 19 को पीड़िता की भाभी पुनः थाने पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया. इसके बाद आज युवती की मौत के बाद उसकी भाभी पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और अपनी फरियाद बताई. जिसके बाद डुमरियागंज पुलिस ने आज उसका मुकदमा दर्ज किया और आरोपी जोगिंदर यादव लाइनमैन की गिरफ्तारी का प्रयास भी शुरू कर दिया है.

इस मामले को लेकर सर्कल के सीईओ बृजेश कुमार ने बताया कि आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक लड़की द्वारा आत्महत्या की बात कही गई है. इस घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जोगिंदर यादव की तलाश में पुलिस लगी हुई है. घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य को संकलित किया जा रहे हैं.