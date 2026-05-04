सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में खुली 'भ्रष्टाचार' की पोल, हवा में लटकी पानी की टंकी

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की पोल की खुली है, ताजा मामला प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से सामने आया है. सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनाई पानी टंकी आंधी-बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई. आलम यह हुआ पानी हवा में झूला झूलने लगी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं.

जानकारी के मुताबिक, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का यह मामला इटवा नगर पंचायत से सामने आया है. यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत करहिया पुल के पास बनी पानी की टंकी लटकने की स्थिति में है. मामूली मौसम बदलाव में ही ढांचा जवाब देने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं.

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हवा में लटक रही टंकी से दहशत में ग्रामीण

टंकी के हवा में लटकने की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो डराने वाली हैं. हवा लटकती यह टंकी किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है. स्थानीय रहवासी हवा में लटक रही इस टंकी से खौफजदा हैं, और वह इसे मौत की टंकी बता रहे हैं. साथ ही वह डर और दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं.

प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

हालांकि, स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि इस मामले की जानकारी से प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लोगों का आरोप है कि मामले की सूचना देने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षतिग्रस्त टंकी हटाया जाए, साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

आपको बता दें कि, यूपी में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है, जब भ्रष्टाचार इस तरह उजागर हुआ हो. इससे पूर्व महोबा में भी उद्घाटन के बाद टंकी में लीकेज हो गया था. पानी भरने के साथ ही टंकी में दरारें पड़ गईं और पानी बहने लगा था.

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