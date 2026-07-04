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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविधायक पूजा पाल का सपा पर हमला, कहा- जनता की भलाई नहीं देख पा रही है समाजवादी पार्टी

विधायक पूजा पाल का सपा पर हमला, कहा- जनता की भलाई नहीं देख पा रही है समाजवादी पार्टी

UP Politics: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे से पहले पूजा पाल ने सपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा- सपा के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता तीसरी बार BJP सरकार बनाने को तैयार है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे पर पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेता पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए कोई असली मुद्दा या एजेंडा नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां की सरकार लोगों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन सपा इसे देख नहीं पा रही है.

पूजा पाल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता और NDA के सभी सदस्य तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने और जनता को शांति एवं सुरक्षा देने का काम जारी रखने के लिए संकल्पित हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के पहली बार आने पर उत्तर प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं. उनके दौरे से संगठन में उत्साह का संचार हुआ है.

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पूजा पाल ने कहा, “मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है. हम एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए समर्पित हैं.”नितिन नवीन का यह दौरा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तैयारियों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. पूजा पाल का बयान पार्टी की आक्रामक रणनीति को दर्शा रहा है.

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Published at : 04 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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