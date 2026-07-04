अयोध्या राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए RSS पर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है जो यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, “आखिरकार सुरंगजीवियों को बाहर आना ही पड़ा क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर गया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि 140 करोड़ देशवासियों और दुनिया भर के सनातनी भक्तों ने चंदा दिया, लेकिन इस गंभीर मामले पर बीजेपी के बड़े नेता सामने क्यों नहीं आए?‘

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महापाप’ का दोष दूसरे पर डालने की साजिश?

अखिलेश ने कहा कि हर काम में आगे रहने वाले नेता इस मामले में पीछे क्यों छिप गए और अपने से पीछे वाले को आगे क्यों कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह ‘महापाप’ के दोष और जनाक्रोश से खुद को बचाने की साजिश है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो षड्यंत्रजीवी रहे हैं, अब वे आपस में भी एक-दूसरे की मुखबिरी कर रहे हैं. बंटवारे की लड़ाई सारे राज खोल देगी.

‘सत्य’ पापों की सजा देगा

अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो शातिर सेंध लगाकर बोरी भरकर सुरंग के रास्ते निकल गए, वे याद रखें कि जहां भूमिगत मार्ग खत्म होगा, वहां ‘सत्य’ उनके पापों की सजा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है. उन्होंने कहा कि इन्हें न अयोध्या क्षमा करेगी, न देश और न ही वो परम प्रभु, जिसके खजाने को इन्होंने बेरहमी, बेदर्दी और बेशर्मी से लूटा है. अखिलेश यादव का यह तीखा हमला राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर विपक्ष की बढ़ती आक्रामकता को दर्शाता है. बीजेपी की ओर से अभी तक इस पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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