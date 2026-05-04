'जन-जन का यह अभूतपूर्व जनादेश...', 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती जारी है, तीन राज्यों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है. मतगणना के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं लोक-कल्याणकारी नीतियों पर देश वासियों का अटूट विश्वास है, जो आज विधान सभा चुनाव के ऐतिहासिक परिणामों के रूप में पुनः परिलक्षित हुआ है.

चुनावी नतीजों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल में पहली बार, असम में लगातार तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार भाजपा-NDA गठबंधन की सरकार बनना इसी अगाध विश्वास का सुफल है. जन-जन का यह अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नए भारत-विकसित भारत' के विराट संकल्प की सिद्धि को एक नई गति प्रदान करेगा."

सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी बधाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "इस ऐतिहासिक विजय हेतु (बीजेपी बंगाल) @BJP4Bengal,(बीजेपी असम) @BJP4Assam, और (बीजेपी पुडुचेरी) @BJP4Puducherry, के सभी समर्पित पदाधिकारियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं व विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई."

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मुख्यमंत्री ने जनता का जताया आभार

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता-जनार्धन का आभार जताया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "सुशासन व राष्ट्रवाद को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने वाली जनता-जनार्दन का हृदय से आभार एवं अभिनंदन."

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो किया था. उनमें से लगभग 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 4 सीटों में से 3 सीटों पर टीएमसी और एक सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है.

जानकारी के मुताबिक, बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी ने सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, रामपुरहाट, बोलपुर, माथाभांगा, धुपगुड़ी, पिंगला, जॉयपुर, गारबेटा, जोरासांको, चकदहा, उदयनारायणपुर, नबद्वीप, कटवा, बागदा, धानेखाली और राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं. इसके अलावा, उन्होंने बांकुडा, कल्याणी और दमदम में भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे.

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