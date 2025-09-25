बंगाल के बाद वाराणसी में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. सप्तमी से ही यहां सैकड़ो दुर्गा पूजा पंडाल में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग में पहुंचते हैं. हर बार आकर्षक रूप में इन प्रतिमाओं-पंडालो को एक खास संदेश के साथ तैयार किया जाता है. इस बार वाराणसी के दुर्गा पूजा पंडाल में राष्ट्रभक्ति, ऑपरेशन सिंदूर और पर्यावरण संरक्षण की झलक देखी जा सकेगी.

वाराणसी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करीब सैकड़ो पंडाल दुर्गा पूजा के दौरान लगाए जाते हैं. इन पंडालों में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं को तैयार करने वाले मूर्तिकार अभिजीत विश्वास बताते हैं कि - इस बार तैयार होने वाली मूर्तियों में भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है. इसके पीछे समाज को एक सकारात्मक संदेश पहुंचाना भी उद्देश्य है.

चेतगंज भोजूबीर क्षेत्र में स्थापित होने वाली मूर्तियों की चर्चा

उन्होंने कहा कि, यह मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हो गई हैं और अगले कुछ ही घंटे में पंडालों तक इन्हे पहुंचा दिया जाएगा. वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र चेतगंज भोजूबीर क्षेत्र में लगने वाले पंडालों की इन मूर्तियों की खूब चर्चाएं हैं. भारतीय सैनिक मां दुर्गा के साथ दिखाई दे रहे हैं तो वहीं प्राकृतिक संरक्षण के संदेश के साथ तैयार हुई मूर्तियां लोगों का मन मोह लेंगी.

वाराणसी में भव्य रूप में होगा दुर्गा पूजा का आयोजन

वाराणसी में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर भव्य रूप में तैयारी की जा रही है. प्रशासन के साथ-साथ आयोजक सभी तैयारी में जुटे हुए हैं. वर्तमान समय में अलग-अलग जगहों के पंडाल लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं. सप्तमी अष्टमी से इन पंडालों में भीड़ उमड़ना शुरू हो जाएगा.

पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

वहीं शारदीय नवरात्रि को लेकर इस बार प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं. पुलिस की टीम लगातार पंडाल समिति- आयोजकों से संपर्क करते हुए क्षेत्र में भ्रमण करेगी. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी.