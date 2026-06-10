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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी चुनाव में गौरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान

'यूपी चुनाव में गौरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान

UP Politics: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौशालों में ऐसी परिस्थिति है कि अगर कैमरे पर शूट करके पब्लिक कर दिया जाए तो क्रांति मच जाएगी.

By : राकेश प्रताप सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के एटा में पहुंचे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगामी यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में गौ रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि गौरक्षा के लिए इस बार वोट दिए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में वोट करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी आलोचना की.

कोर्ट ने कहा था कि कुछ लोगों के वोट कट गए तो क्या अगली बार वोट दे देंगे? इस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना इतिहास है और हजार साल तक इस वाक्य की आलोचना होती रहेगी. आगे कहा कि इस देश के मतदाता को आप यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे मत का कोई मूल्य नहीं है.

कॉकरोच शब्द पर नाराजगी-चेतावनी 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट द्वारा युवाओं और बेरोजगारों को कॉकरोच कहने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा बेरोजगार लोग कॉकरोच हैं. कुछ अगर वोट नहीं हैं तो आगे दे देंगे. आगे क्यों दे देंगे और अभी जो हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा. शंकराचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायलय के प्रति लोगों में बढती नफरत लोकतंत्र को खत्म कर देगी.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सपा बोली- इसके पीछे बीजेपी

यूपी सरकार को घेरा 

प्रदेश में गौ संरक्षण की दयनीय स्थिति को लेकर उन्होंने चेताते हुए बोला कि क्रांति मच जाएगी. शंकराचार्य ने कहा कि गौशालों में ऐसी परिस्थिति है कि अगर कैमरे पर शूट करके पब्लिक कर दिया जाए तो क्रांति मच जाएगी.

बीजेपी पर हमला

माघ मेले में पालकी विवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि आप हमारी सवारी पालकी के प्रोटोकॉल को कैसे रोक सकते हैं. नहीं रोक सकते. बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गाय को पूजने वाले और गाय को खाने वाले दोनों का वोट इनको चाहिए. बंगाल सीएम और झारखंड सीएम के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी का नकली हिंदुत्व उजागर हो गया. बीजेपी ने इन दोनों मामलों में खंडन नहीं किया, इसका मतलब बीजेपी इस मुद्दे पर एक है. चेतावनी लहजे में कहा कि जैसे हिन्दुओं ने आपको अपनाया था, वैसे ही हिन्दू अब आपको तिरस्कृत करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं.

BJP is not allowed वाली कोई बोर्ड नहीं

सपा या अन्य दलों से नजदीकी के सवाल पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी दृष्टि में हर पार्टी हिन्दू है. जिस भी पार्टी का हिंदू गौमाता के लिए खड़ा होगा हम उसे ह्रदय से लगायेंगे. चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो,  AAP हो, BSP हो या BJP. हमन कोई BJP not allowed का बोर्ड नहीं लगाया है. आरोप लगाया कि उनकी यात्रा के दौरान कुछ लोगों के घरों पर प्रशासन दबाब बना रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनता निकलकर आ रही है.

शंकराचार्य ने बताय कि यात्रा के दौरान वे महाभारत पढ़ रहे हैं क्यूंकि हमें धर्म युद्ध करना है. भीष्म पितामाह का उदहारण देते हुए उन्होंने कहा कि गलत पैसा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है.

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Published at : 10 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand
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