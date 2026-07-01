राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद से बढ़ा दान, रोजाना बैंक जमा राशि में बड़ा इजाफा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के दान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सूत्रों के मुताबिक, विवाद शुरू होने के बाद मंदिर में जमा होने वाली नकद दान राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

जानकारी के अनुसार, 7 जून से पहले मंदिर में रोजाना औसतन 16 से 18 लाख रुपये तक की राशि बैंक में जमा कराई जा रही थी. वहीं, विवाद सामने आने और चढ़ावे की व्यवस्था चर्चा में आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर करीब 22 से 24 लाख रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी

प्रंबंधन और निगरानी की चर्चा हुई थी तेज

सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों चढ़ावे के प्रबंधन और उसकी निगरानी को लेकर चर्चा तेज हुई थी. इसके बाद मंदिर प्रशासन और संबंधित व्यवस्थाओं पर लोगों का ध्यान अधिक गया. इस दौरान जिन श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दान दिया और धार्मिक आस्था जताई उनको लेकर नई जानकारी सामने आई है.

सूत्रों के अनुसार, विवाद के बाद दान प्रक्रिया को लेकर निगरानी और व्यवस्थाओं पर भी अधिक फोकस किया गया है. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. फिलहाल, चढ़ावे को लेकर चल रही चर्चा के बीच मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और दान की मात्रा दोनों में बढ़ोतरी का दावा सामने आ रहा है.

चढ़ावा चोरी में हुआ ये अहम खुलासा

पुलिस ने मामले के आरोपी अविनाश शुक्ला से इस मामले में जितनी नकदी बरामद हुई है. उसमें सबसे ज्यादा रकम अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिली है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत को बताया था कि सभी आरोपियों के पास से कुल 79.84 लाख रुपये बरामद किए गए है. इनमें सबसे बड़ी रकम अविनाश शुक्ला से बरामद हुई थी.

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