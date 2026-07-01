Weather Update: आज का मौसम देश के कई राज्यों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड और केरल समेत 15 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

15 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में तेज हवाएं, मध्यम से भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है. आईएमडी के मुताबिक कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज बारिश और आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु



(i) आज, 30 जून 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों और हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है।



(ii)… pic.twitter.com/kXDfbq7ngE — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 30, 2026

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

आंधी तूफान के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों के नीचे खड़े न हों. यात्रा से पहले सड़क और मौसम की जानकारी जरूर लें. जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें.

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में 1 से 6 जुलाई तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

2 जुलाई को तापमान में और गिरावट आएगी. 3 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. 4 जुलाई को भी बारिश और गरज चमक जारी रहेगी. 5 जुलाई को बारिश का पूर्वानुमान है. 6 जुलाई को भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और अररिया में भारी बारिश और आंधी की संभावना है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चेतावनी

मध्य प्रदेश के बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़, सीहोर और शाजापुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और सुकमा जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अनुमान है.

राजस्थान में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी

जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, अजमेर, सीकर और नागौर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जयपुर में 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अनुमान

उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की चली 4 घंटे मैराथन बैठक, जानें सभी विभागों के साथ क्या हुई चर्चा

गुजरात और झारखंड में भी मौसम बिगड़ने के आसार

गुजरात के अमरेली, आणंद, भरूच, भावनगर, दादरा और नगर हवेली, दमन, नवसारी, सूरत, वडोदरा और वलसाड में खराब मौसम की संभावना है. झारखंड के बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, रामगढ़, रांची, सरायकेला और सिमडेगा में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

महाराष्ट्र और केरल में भी अलर्ट

महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और ठाणे जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. केरल के अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और त्रिशूर जिलों में भी खराब मौसम की आशंका जताई गई है.