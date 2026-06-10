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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिजनौर: मृत मानकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद जिंदा लौटी मां; बेटों की आंखें हुईं नम

बिजनौर: मृत मानकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद जिंदा लौटी मां; बेटों की आंखें हुईं नम

Bijnor News In Hindi: परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार तक कर दिया था.महिला की यादाश्त चली गई थी और वह इस हरियाणा के आश्रम में थी. वीडियो कॉल के बाद पुलिस और आश्रम की मदद से महिला अब अपनों के बीच है.

By : सरफराज खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 05:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शेरकोट ठना क्षेत्र के गान शहजादपुर में  बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला राजो देवी 2014 में अचानक लापता हो गयी थी. परिजनों ने कई जगह ढूँढा, पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन महिला का सुराग नहीं लगा. जिस पर परिजनों ने उसे मृत मान लिया था. अब अचानक 12 साल बाद राजो देवी के सकुशल होने का समाचार मिला तो परिवार में ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा.

परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार तक कर दिया था.महिला की यादाश्त चली गयी थी और वह इस हरियाणा के आश्रम में थी. परिवार से वीडियो कॉल के बाद पुलिस और आश्रम की मदद से महिला अब अपनों के बीच है.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

बेटों की आंखों में आ गए आंसू 

शेरकोट क्षेत्र के गांव शहजादपुर निवासी महिला राजो देवी 12 साल बाद जिंदा मिली महिला की घर वापसी ने बेटों को रुला दिया है. परिवार ने जिंदा मां को अमृत मान लिया था. अब 12 साल की तलाश और इंतजार के बाद महिला हरियाणा के आश्रम से जिंदा मिली है. वीडियो कॉल पर मां को जिंदा देखने के बाद बेटों की आंखों में आंसू आ गए.

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लापता महिला की याददाश्त ने 12 साल के रहस्य की गुत्थी खोल दी. बेटों ने कहा 12 साल बाद घर लौटी मां यह किसी चमत्कार से काम नहीं है. परिवार इधर-उधर काफी तलाश करने के बाद उम्मीद हार चुके थे. अब परिवार के लिए 12 साल बाद मां खुशियां लेकर लौटी है. फिलहाल महिला के बेटे हरिद्वार में रह रहे हैं.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुलिस और आश्रम के प्रधान की मदद से महिला राजो देवी की घर वापसी हुई है. 2014 में महिला लापता हो गई थी. 12 साल बाद 2026 में घर वापस लौटी है. अब महिला की घर वापसी से परिवार में भी खुशी का माहौल है.

परिजनों ने मृत मान लिया था 

परिजनों का कहना है कि साल 2014 में महिला लापता हो गई थी. जिसकी इधर-उधर काफी तलाश की थी महिला के ना मिलने पर महिला को मृत मान लिया था और महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया था. आज 12 साल बाद महिला राजो देवी हरियाणा के आश्रम से जिंदा मिली है. अब परिवार के लोग से चमत्कार मान रहे हैं मां की वापसी में पूरे गांव को भावुक कर दिया है.

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Published at : 10 Jun 2026 05:24 PM (IST)
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UP NEWS Bijnor News Woman Missing
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