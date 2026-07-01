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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: वाराणसी नगर निगम के मीट की दुकानें शिफ्ट करने के फैसले पर बवाल, सड़क पर उतरे सपा-कांग्रेस-AAP

UP News: वाराणसी नगर निगम के मीट की दुकानें शिफ्ट करने के फैसले पर बवाल, सड़क पर उतरे सपा-कांग्रेस-AAP

Varanasi News In Hindi: वाराणसी नगर निगम ने सीमा क्षेत्र के सभी मीट मांस की दुकानों को मंगलावर के दिन बंद करके उन्हें सीमा क्षेत्र से बाहर पांच अलग-अलग जगह पर शिफ्ट करने फैसला लिया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 01 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नगर निगम कार्यालय में मंगलवार के दिन मीट मांस के व्यापारियों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल कुछ दिन पहले वाराणसी नगर निगम द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुसार वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी मीट मांस की दुकानों को बंद करके उन्हें सीमा क्षेत्र से बाहर पांच अलग-अलग जगह पर शिफ्ट किया जाएगा. अब इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. 

मीट मांस की दुकानों को क्षेत्र से बाहर करना रोजगार पर प्रहार

मंगलवार के दिन सैकड़ो की संख्या में मीट मांस के व्यापारी, कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के नेता वाराणसी के नगर निगम कार्यालय पर पहुंच गए. शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे. उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा मीट मांस की दुकानों को सीमा क्षेत्र से बाहर करने का आदेश रोजगार पर प्रहार है .इससे हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे. इस दौरान वाराणसी नगर आयुक्त द्वारा उनसे बातचीत भी की गई और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया. 

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बड़ी संख्या में श्रद्धालु के दर्शन पूजन के चलते फैसला जरूरी

वहीं इस मामले पर वाराणसी नगर निगम का कहना है कि वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के उद्देश्य से आते हैं. नगर निगम सीमा क्षेत्र की मीट मांस की दुकान को एक व्यवस्थित जगह पर शिफ्ट करना बेहतर होगा , इससे श्रद्धालुओं को भी अनुकूल माहौल में दर्शन पूजन करने का अवसर मिलेगा. ऐसे में अब देखना होगा कि विरोधाभास के बाद क्या प्रशासन अपने निर्णय पर कायम रहता है या बदलाव करता है. 

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Published at : 01 Jul 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Nagar Nigam VARANASI NEWS
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