'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं

होमी अदजानिया निर्देशित ‘कॉकटेल 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी वाली इस रोमांटिक ड्रामा को कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसी के साथ इसके कलेक्शन में भी हर दिन करोड़ों का इजाफा हो रही है. हैरानी की बात ये है कि 12वें दिन यानी मंगलवार को अचानक इस फिल्म ने अपने कारोबार में तेजी दिखाई और खूब कमाई कर डाली. चलिए यहां इसके दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन के कलेक्शन को जानते हैं.

‘कॉकटेल 2’ ने 12वें दिन कितना किया कलेक्शन?

‘कॉकटेल 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में शुरुआत की थी. इसके बाद इसने ओपनिंग वीकेंड पर तेजी दिखाई और पहले शनिवार 16.25 करोड़ और पहले संडे को 17.75 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया. इसके बाद इसकी कमाई में उतार-चढ़ाव बना रहा. फिर भी ये पहले हफ्ते में 70.50 करोड़ कमाने में कामयाब रही. वहीं दूसरे वीकेंड पर भी इसने अच्छी कमाई की और दूसरे फ्राइडे को जहां ‘कॉकटेल 2’ ने 4 करोड़ कमाए तो दूसरे शनिवार का कलेक्शन 4.25 करोड़ और दूसरे रविवार की कमाई 4.40 करोड़ रुपये रही. इसे बाद दूसरे मंडे को इसने 1.75 करोड़ बटोरे. वहीं रिलीज के 12वें दिन इसकी कमाई में फिर तेजी देखी गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कॉकटेल 2’ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म की 12 दिनों की कुल कमाई अब 86.75 करोड़ रुपये हो गई है.

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‘कॉकटेल 2’ बनी साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

86.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, 'कॉकटेल 2' अभी 2026 की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसने 'ओ'रोमियो' के 83.35 करोड़ रुपये के कलेक्शन को मात दी है. हालांकि अब इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म के लिए साल 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंचना नामुमकिन होगा, क्योंकि इसका अगला टारगेट 'भूत बंगला' है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 199.23 करोड़ रुपये है. वहीं अब ये 'वेलकम टू द जंगल' से भी पिछड़ सकती है क्योंकि अक्षय स्टारर इस फिलम ने पांच दिनों में ही 81 करोड़ से ज्यादा कमा डाले हैं.

‘कॉकटेल 2’ 100 करोड़ की ओर बढ़ रही

‘कॉकटेल 2’ भले ही साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म न बन पाए लेकिन ये 100 करोड़ी जरूर बन सकती है. फिल्म की कमाई की रफ्तार देखते हुए लग रहा है कि तीसरे वीकेंड में फिर ये तेजी दिखाएगी और ममुकिन है कि ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए. क्योंकि ये 86.75 करोड़ कमा ही चुकी है. अब इसे 14 करोड़ के करीब और कमाने हैं जिसके बाद ये शतक जड़ देगी.

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