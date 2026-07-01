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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?

Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?

Slavia Facelift: गाड़ी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Jul 2026 08:34 AM (IST)
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स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान Slavia का फेसलिफ्ट मॉडल इस साल अगस्त में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतार सकती है. Slavia अपनी शानदार ड्राइविंग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती है. अब फेसलिफ्ट मॉडल में कई बदलाव किए जा रहे हैं.

नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई डिजाइन फ्रंट ग्रिल, पहले से ज्यादा स्टाइलिश LED हेडलाइट्स और अपडेटेड बंपर दिया जा सकता है. इसके अलावा कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ नए LED टेललैंप भी मिलने की उम्मीद है. इन बदलावों की वजह से कार पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम दिखाई देगी. 

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

कार के अंदर भी कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने पर काम कर रही है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया डैशबोर्ड डिजाइन मिल सकता है. इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहतर क्वालिटी की सीटें जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं. इससे कार के अंदर बैठने वाले लोगों को पहले से ज्यादा आराम और प्रीमियम अनुभव मिलेगा.

नई Slavia फेसलिफ्ट में सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. अगर कंपनी ADAS फीचर जोड़ती है, तो यह कार अपने सेगमेंट में और भी मजबूत ऑप्शन बन जाएगी. इससे हाईवे पर ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगी.

स्कोडा की गाड़ी का इंजन

इंजन के मामले में कंपनी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें पहले की तरह 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. ये दोनों इंजन अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जाने जाते हैं. इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी पहले की तरह जारी रह सकता है. यानी जिन लोगों को तेज परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग पसंद है, उन्हें इस कार में वही फील मिलेगा. कीमत की बात करें तो नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. 

यह भी पढ़ें:- Delhi EV Policy 2026: नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड कारों के लिए क्या? जानिए अब सस्ती मिलेंगी या नहीं 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 01 Jul 2026 08:34 AM (IST)
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Auto News Skoda Slavia Skoda Motors Slavia Facelift
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