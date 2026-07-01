Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?

स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान Slavia का फेसलिफ्ट मॉडल इस साल अगस्त में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतार सकती है. Slavia अपनी शानदार ड्राइविंग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती है. अब फेसलिफ्ट मॉडल में कई बदलाव किए जा रहे हैं.

नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई डिजाइन फ्रंट ग्रिल, पहले से ज्यादा स्टाइलिश LED हेडलाइट्स और अपडेटेड बंपर दिया जा सकता है. इसके अलावा कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ नए LED टेललैंप भी मिलने की उम्मीद है. इन बदलावों की वजह से कार पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम दिखाई देगी.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

कार के अंदर भी कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने पर काम कर रही है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया डैशबोर्ड डिजाइन मिल सकता है. इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहतर क्वालिटी की सीटें जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं. इससे कार के अंदर बैठने वाले लोगों को पहले से ज्यादा आराम और प्रीमियम अनुभव मिलेगा.

नई Slavia फेसलिफ्ट में सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. अगर कंपनी ADAS फीचर जोड़ती है, तो यह कार अपने सेगमेंट में और भी मजबूत ऑप्शन बन जाएगी. इससे हाईवे पर ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगी.

स्कोडा की गाड़ी का इंजन

इंजन के मामले में कंपनी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें पहले की तरह 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. ये दोनों इंजन अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जाने जाते हैं. इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी पहले की तरह जारी रह सकता है. यानी जिन लोगों को तेज परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग पसंद है, उन्हें इस कार में वही फील मिलेगा. कीमत की बात करें तो नई Skoda Slavia फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

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