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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल

2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता आराम से सोफे पर बैठा हुआ है. तभी छत से हल्की आवाजें आने लगती हैं. ऐसा लगता है जैसे कुत्ते को किसी खतरे का आभास हो गया हो.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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कहते हैं जानवरों को खतरे का एहसास इंसानों से पहले हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस बात को फिर से सच साबित कर दिया. अमेरिका के डलास में एक पालतू कुत्ता आराम से सोफे पर बैठा था. तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ. वह फौरन उठा और कमरे से बाहर निकल गया. हैरानी की बात यह रही कि उसके बाहर जाते ही कुछ सेकंड में पूरी छत भरभराकर नीचे गिर गई. अगर कुत्ता कुछ पल और वहीं बैठा रहता, तो वह मलबे की चपेट में आ सकता था. इस पूरी घटना का वीडियो घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोफे से उठा और बच गई जान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता आराम से सोफे पर बैठा हुआ है. तभी छत से हल्की आवाजें आने लगती हैं. ऐसा लगता है जैसे कुत्ते को किसी खतरे का आभास हो गया हो. वह तुरंत उठता है और धीरे-धीरे कमरे से बाहर चला जाता है. उसके बाहर निकलते ही छत का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है और पूरा कमरा मलबे से भर जाता है.

मालकिन घर पर नहीं थीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुत्ते की मालकिन कैथरीन बॉतिस्ता उस समय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थीं. उन्होंने बाद में सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो यह नजारा देखकर हैरान रह गईं. बताया गया कि छत आखिर क्यों गिरी, इसका सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है. मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को भी इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं मिली.

कैमरे में कैद हुआ हैरान कर देने वाला पल

यह पूरी घटना घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुत्ता छत गिरने से ठीक पहले कमरे से बाहर निकल जाता है. यही वजह है कि उसकी जान बच जाती है. अब यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

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सोशल मीडिया बोला- 'कुत्ते को पहले ही हो गया था एहसास'

वीडियो वायरल होने के बाद लोग कुत्ते की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत समझदार बच्चा है, अच्छा हुआ सुरक्षित बच गया." दूसरे ने मजाक में कहा, "इसकी सुनने की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसे पहले ही खतरे का पता चल गया." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "अगर यह दो सेकंड और रुक जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था." कई लोगों ने इसे जानवरों के तेज सेंसेस का नाम दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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