2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल

कहते हैं जानवरों को खतरे का एहसास इंसानों से पहले हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस बात को फिर से सच साबित कर दिया. अमेरिका के डलास में एक पालतू कुत्ता आराम से सोफे पर बैठा था. तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ. वह फौरन उठा और कमरे से बाहर निकल गया. हैरानी की बात यह रही कि उसके बाहर जाते ही कुछ सेकंड में पूरी छत भरभराकर नीचे गिर गई. अगर कुत्ता कुछ पल और वहीं बैठा रहता, तो वह मलबे की चपेट में आ सकता था. इस पूरी घटना का वीडियो घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोफे से उठा और बच गई जान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता आराम से सोफे पर बैठा हुआ है. तभी छत से हल्की आवाजें आने लगती हैं. ऐसा लगता है जैसे कुत्ते को किसी खतरे का आभास हो गया हो. वह तुरंत उठता है और धीरे-धीरे कमरे से बाहर चला जाता है. उसके बाहर निकलते ही छत का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है और पूरा कमरा मलबे से भर जाता है.

मालकिन घर पर नहीं थीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुत्ते की मालकिन कैथरीन बॉतिस्ता उस समय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थीं. उन्होंने बाद में सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो यह नजारा देखकर हैरान रह गईं. बताया गया कि छत आखिर क्यों गिरी, इसका सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है. मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को भी इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं मिली.

कैमरे में कैद हुआ हैरान कर देने वाला पल

यह पूरी घटना घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुत्ता छत गिरने से ठीक पहले कमरे से बाहर निकल जाता है. यही वजह है कि उसकी जान बच जाती है. अब यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया बोला- 'कुत्ते को पहले ही हो गया था एहसास'

वीडियो वायरल होने के बाद लोग कुत्ते की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत समझदार बच्चा है, अच्छा हुआ सुरक्षित बच गया." दूसरे ने मजाक में कहा, "इसकी सुनने की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसे पहले ही खतरे का पता चल गया." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "अगर यह दो सेकंड और रुक जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था." कई लोगों ने इसे जानवरों के तेज सेंसेस का नाम दिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी