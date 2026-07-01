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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में यात्रियों से नाराज और रील के चक्कर में ट्रेनों पर पथराव, RPF-GRP ने 3 आरोपी को दबोचा

झांसी में यात्रियों से नाराज और रील के चक्कर में ट्रेनों पर पथराव, RPF-GRP ने 3 आरोपी को दबोचा

Jhansi News In Hindi: रेलवे को पिछले कुछ दिनों में झांसी से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आरपीएफ ने वीडियो के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 01 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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पिछले कुछ दिनों में झांसी से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव की शिकायतें रेलवे को मिल रही थीं. पत्थरबाज की धरपकड़ में जुटी आरपीएफ ने वीडियो के आधार पर एक 38 वर्षीय शख्स अर्जुन पाल निवासी कटिया, छतरपुर, मध्य प्रेदेश से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने आरपीएफ को बताया कि वह ट्रेनों के कोच में झाड़ू लगाकर भीख मांगता है. कई बार यात्री उसे पैसे नहीं देते और बेइज्जत करते हैं. वहीं आरपीएफ व जीआरपी कर्मी भी उसे कोच से उतारकर भगा देते हैं. ऐसे में आरपीएफ व जीआरपी को परेशान करने के लिए वह ट्रेनों पर पथराव करता है. 

वहीं जीआरपी ने भी रीलबाजी के लिए पथराव करने वाले दो पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने एक दिन पहले झांसी में रील बनाने के लिए चलती ट्रेन पर पथराव किया था और रील वायरल कर दी थी. पकड़े गए युवको का नाम अभिषेक और अर्जुन निवासी झांसी बताया गया है.

आरोपी ने पांच अलग-अलग ट्रेनों पर किया था पथराव 

आरपीएफ के अनुसार, पूछताछ में आरोपी अर्जुन ने बताया की उसने पांच अलग-अलग ट्रेनों पर पथराव किया था. इसमें से 27 जून को मुस्तरा-झांसी रेलखंड पर चल रही ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल पर पत्थर फेंका गया था, जिसमें ट्रेन के एक कोच का शीशा भी टूट गया. आरोपी ने यह भी कबूला की उसने बरौनी-ग्वालियर मेल के अलावा चार ओर ट्रेनों पर भी पत्थर किया था. जिन पर मुकदमे पहले से ही दर्ज थे. मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को छतरपुर से गिरफ्तार किया. 

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अधिकारियों ने रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों से की अपील

आरपीएफ ने बताया की ट्रेनों पर पत्थरबाजी  करने पर यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है और रेलवे को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो एक गंभीर अपराथ है. ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक योगेश राणा के नेतृत्व में की गई. जहां अधिकारियों ने रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की सूचना वे तत्काल रेलवे सुरक्षा को दें, ताकी वे इसे रोक सकें.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 01 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News CRIME NEWS
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