झांसी में यात्रियों से नाराज और रील के चक्कर में ट्रेनों पर पथराव, RPF-GRP ने 3 आरोपी को दबोचा

पिछले कुछ दिनों में झांसी से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव की शिकायतें रेलवे को मिल रही थीं. पत्थरबाज की धरपकड़ में जुटी आरपीएफ ने वीडियो के आधार पर एक 38 वर्षीय शख्स अर्जुन पाल निवासी कटिया, छतरपुर, मध्य प्रेदेश से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने आरपीएफ को बताया कि वह ट्रेनों के कोच में झाड़ू लगाकर भीख मांगता है. कई बार यात्री उसे पैसे नहीं देते और बेइज्जत करते हैं. वहीं आरपीएफ व जीआरपी कर्मी भी उसे कोच से उतारकर भगा देते हैं. ऐसे में आरपीएफ व जीआरपी को परेशान करने के लिए वह ट्रेनों पर पथराव करता है.

वहीं जीआरपी ने भी रीलबाजी के लिए पथराव करने वाले दो पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने एक दिन पहले झांसी में रील बनाने के लिए चलती ट्रेन पर पथराव किया था और रील वायरल कर दी थी. पकड़े गए युवको का नाम अभिषेक और अर्जुन निवासी झांसी बताया गया है.

आरोपी ने पांच अलग-अलग ट्रेनों पर किया था पथराव

आरपीएफ के अनुसार, पूछताछ में आरोपी अर्जुन ने बताया की उसने पांच अलग-अलग ट्रेनों पर पथराव किया था. इसमें से 27 जून को मुस्तरा-झांसी रेलखंड पर चल रही ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल पर पत्थर फेंका गया था, जिसमें ट्रेन के एक कोच का शीशा भी टूट गया. आरोपी ने यह भी कबूला की उसने बरौनी-ग्वालियर मेल के अलावा चार ओर ट्रेनों पर भी पत्थर किया था. जिन पर मुकदमे पहले से ही दर्ज थे. मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को छतरपुर से गिरफ्तार किया.

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अधिकारियों ने रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों से की अपील

आरपीएफ ने बताया की ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने पर यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है और रेलवे को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो एक गंभीर अपराथ है. ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक योगेश राणा के नेतृत्व में की गई. जहां अधिकारियों ने रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की सूचना वे तत्काल रेलवे सुरक्षा को दें, ताकी वे इसे रोक सकें.

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