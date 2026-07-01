38 किलो गोल्ड बिस्किट देख चौंक गई पुलिस, कहां से आया इतना सोना
Gold Smuggling in Assam: गुवाहाटी पूर्व की पुलिस उपायुक्त संभावी मिश्रा ने बताया कि यह सफलता लगातार खुफिया जानकारी जुटाने और कई सुरागों पर लंबे समय तक काम करने का परिणाम है.
- आरोपी के अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़े होने की आशंका है.
असम में सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी पुलिस ने शहर के खारघुली इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 38 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए हैं. बरामद सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 54 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हाल के वर्षों में असम में हुई यह सबसे बड़ी सोना बरामदगी की घटनाओं में से एक मानी जा रही है.
मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
यह अभियान लतासिल थाना पुलिस की टीम ने विशेष खुफिया सूचना के आधार पर चलाया. लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने खेप को बीच रास्ते में रोककर सोने के बिस्किट बरामद कर लिए.
मामले में अक्षय बंसुरे नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने जांच के हित में आरोपी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया है. उनका कहना है कि जांच बेहद संवेदनशील चरण में है और अधिक जानकारी साझा करने से जांच प्रभावित हो सकती है.
सोना तस्करी मामले में पुलिस उपायुक्त ने दी जानकारी
गुवाहाटी पूर्व की पुलिस उपायुक्त संभावी मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि यह सफलता लगातार खुफिया जानकारी जुटाने और कई सुरागों पर लंबे समय तक काम करने का परिणाम है. उन्होंने पुष्टि की कि बरामद बिस्किट शुद्ध सोने के हैं. उन्होंने कहा कि जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था.
प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार आरोपी के तार एक संगठित अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसमें संभावित अंतरराष्ट्रीय सीमा मार्ग, वित्तीय लेन-देन और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.
अधिकारियों के अनुसार जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस का कहना है कि सोने की उत्पत्ति और तस्करी नेटवर्क के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.
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