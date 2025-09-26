उत्तर प्रदेश के शामली जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिसमें उसने सदर कोतवाली क्षेत्र के कुख्यात बदमाश अजय पाटा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस महिला से दिनदहाड़े छेडछाड के मामले में उसे तलाश रही थी .

अजय पाटा पर आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामले शामिल हैं.

गुरूवार को महिला से की थी छेड़छाड़

पुलिस के मुताबिक गुरुवार की दोपहर में अजय पाटा नामक बदमाश ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि अजय पाटा अपने गांव बाहवड़ी के जंगलों में छिपा बैठा है. सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जैसे ही पुलिस जंगल के पास पहुंची, अजय पाटा ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. मुठभेड़ के दौरान एक गोली अजय पाटा के पैर में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. मौके से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए.

कई जनपदों में मुकदमे हैं दर्ज

अजय पाटा के खिलाफ शामली के अलावा बागपत और मुजफ्फरनगर में भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी सूची में शामिल था. महिला के साथ बदतमीजी और मारपीट के मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो वह फरार होकर जंगल में छिप गया था. फॉरेंसिक टीम भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंची और मौके से सबूत एकत्र किए. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

अस्पताल में भर्ती है अजय पाटा

एडिशनल एसपी संतोष कुमार ने बताया कि अजय पाटा बाहवड़ी का रहने वाला है और इस पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. घायल अजय पाटा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.