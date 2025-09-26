काशी की अनोखी तस्वीर: एक ही मंच पर रामलीला और नमाज, गूंज उठी गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

देश के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मजहब की श्रेष्ठता को लेकर भले ही होड़ मची हो लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीन शहर काशी की एक तस्वीर इस माहौल में भी एक खूबसूरत पैगाम दे रही है. हर वर्ष की तरह इस बार भी लाट भैरव स्थित मैदान पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ उसी स्थान पर लोग नमाज पढ़ते हुए भी देखे गए. यह तस्वीर अपने आप में अनोखी है.

देश और प्रदेश में ऐसी तस्वीर देख हर कोई बनारस की इस संस्कृति का कायल हो रहा है. मौजूदा दौर में ये तस्वीर किसी उम्मीद की किरण इस है. जो भी इस तस्वीर को देख रहा है तारीफ़ कर रहा है.

लाट भैरव स्थित मैदान में एक साथ रामलीला और अजान की गूंज

देश के अलग-अलग शहरों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. वहीं आध्यात्म की नगरी काशी में भी परंपरागत तरीके से रामलीला का आयोजन हो रहा है. इसी क्रम में लाटभैरव स्थित मैदान में एक साथ रामचरितमानस की चौपाई पर रामलीला का आयोजन और अजान की गूंज के साथ नमाज पढ़ी गई. यह तस्वीर हर वर्ष देखने को मिलती है और काशी की गंगा जमुनी तहजीब कों दर्शाती है. लोगों के बीच भी इस बात की चर्चा रही कि जहां एक तरफ बाल स्वरूप रामलीला के पात्र रामचरितमानस की चौपाई पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ इसी चबूतरे पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा की जा रहीं थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वाराणसी के लाटभैरव स्थित एक ही चबूतरे पर रामलीला का मंचन और नमाज का पढ़ना लोगों के बीच भी चर्चा के केंद्र में रहा. इससे जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल होते इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है.