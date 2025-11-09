अहमदाबाद ATS के हत्थे चढ़े 3 आतंकी, एक का शामली से निकला कनेक्शन

गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस द्वारा पकड़े गए तीन आतंकियों में एक आतंकी आजाद शामली जिले के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान का मूल निवासी है. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच पड़ताल में जुट गई है. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने रविवार को अहमदाबाद में तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया. एटीएस ने तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है.

एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के भाई शहजाद ने बताया कि उनका भाई टू मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के एक मदरसे में पड़ता है. अभी 3 दिन पूर्व ही वह बुढ़ाना गया था. वहां उसकी लड़की(आजाद की भतीजी) भी रहती है, उसे भी घर लाने की कह कर गया था.

आजाद के विरुद्ध नहीं दर्ज है आपराधिक मामला- भाई

आजाद के भाई शहजाद के मुताबिक, आज दोपहर बाद उनके पास गुजरात एटीएस से फोन आया कि तुम्हारा भाई हमने पकड़ा है, जब मैं उनसे कहा कि मेरी बात करा दो तो बोले कि दो से तीन घंटे बाद बात करेंगे. तब से अब तक आजाद से व एटीएस की टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. शहजाद ने बताया कि उसके भाई के विरुद्ध यहां कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान का कहना है कि उनका बेटा तो मेहनत- मजदूरी भी करता है और बुढ़ाना के एक मदरसे में कारियत की पढ़ाई भी कर रहा है. 6 या 7 तारीख को वह घर से गया था और यह कह कर गया था कि वहां पर उसकी भतीजी जो उसके बड़े भाई की लड़की है उसको भी लेकर आएगा, वह वापस नहीं आया.

गुजरात पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार नहीं है जानकारी- पिता

सुलेमान ने कहा कि वह (आजाद) कपड़े सिलाई व मिस्त्री का काम भी करता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है. उसको गुजरात पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया, यह उनकी जानकारी में नहीं है. वह तो बुढ़ाना मदरसे से बृहस्पतिवार को आता था, और शनिवार को चला जाता था.