सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज 9 नवम्बर (रविवार) को जन्मदिन है. उनके समर्थकों समेत तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बधाई देते हुए उन्हें बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की शुभकामनाएं दीं हैं, जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है.

अखिलेश यादव ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए ये बात लिखी है. इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट है.

क्या लिखा है अखिलेश यादव ने ?

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा -‘बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक’ युवा नेता तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं!. जन्मदिन की बधाई और भी नेता दे रहे हैं लेकिन किसी ने भी इस तरह से मुख्यमंत्री की शपथ जैसा प्रयोग नहीं किया. जो इस वक़्त पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है.

बता दें कि खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. अकेले अखिलेश यादव 20 से अधिक रैली महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए कर चुके हैं आज चार रैलियां और करेंगे. जबकि सपा का एक भी उम्मीदवार यहां नहीं है. अपनी हर रैली में अखिलेश यादव लोगों से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं. अपने अंदाज में लोगों से संवाद करने के दौरान कहते हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी.

विपक्ष की एकजुटता का सन्देश

अखिलेश यादव ने रैलियों में जिस प्रकार जनता के बीच जाकर महागठबंधन उम्मीदवारों का प्रचार किया और आज तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकमानाएं इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष में तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है.