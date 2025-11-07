हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिन्नर गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए रसोइया बना चोर, 61 लाख की चोरी दिया अंजाम

किन्नर गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए रसोइया बना चोर, 61 लाख की चोरी दिया अंजाम

Shamli News: गौशाला रोड पर अजीम किन्नर अपने कई साथियों के साथ रहता है. वहां सहारनपुर निवासी युवक गौरव खाना बनाता था. पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसे एक किन्नर से प्यार हो गया था.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 07 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एक बेहद चौंकाने वाला सामने आया है. यहां सदर कोतवाली गौशाला रोड निवासी शकील किन्नर के घर से बीती 20 अक्टूबर को पांच लाख नगद और 56 लाख के सोने के गहनों की चोरी हो गयी थी. शुक्रवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी किन्नर के घर ही खाना बनाता था. लेकिन अपनी किन्नर गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए उसने ये अपराध किया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गयी 61 लाख की पूरी रकम और गहने बरामद कर लिए हैं. इस घटना के बाद शहर के किन्नरों में गुस्सा था. लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका रसोइया ही ऐसा करेगा.

किन्नर गर्लफ्रेंड के लिए बना चोर

बता दें कि शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र में गौशाला रोड पर अजीम किन्नर अपने कई साथियों के साथ रहता है. वहां सहारनपुर निवासी युवक गौरव खाना बनाता था. पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसे एक किन्नर से प्यार हो गया था. जिसके महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया.

उसने प्लान बनाया और 20 अक्टूबर को शकील किन्नर के घर से नगदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए. इसकी कीमत 61 लाख रुपए थी. शुरू में किन्नरों ने मुकदमा नहीं लिखवाया, लेकिन फिर बाद में पुलिस के कहने पर मुकदमा लिखवा दिया. जिसके बाद पुलिस ने CCTV और मुखबिरों के आधार पर गौरव को दबोच लिया.

शत-प्रतिशत चोरी का माल बरामद

शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि किन्नर के घर में हुई बड़ी चोरी को जनपद पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है. आरोपी गौरव किन्नरों का ही रसोईया था, वह अपनी किन्नर प्रेमिका के शौक के चक्कर में फंस गया. उसकी निशानदेही पर 5 लाख रुपये नकदी और 38 तोला सोना जिसकी बाजार कीमत 56 लाख रुपए है, बरामद कर लिए हैं.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
Transgender UP NEWS Shamli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
Advertisement

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
क्रिकेट
कल गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच, बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI? जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
कल गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच, बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI? जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
हेल्थ
Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
नौकरी
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget