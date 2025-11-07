किन्नर गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए रसोइया बना चोर, 61 लाख की चोरी दिया अंजाम

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एक बेहद चौंकाने वाला सामने आया है. यहां सदर कोतवाली गौशाला रोड निवासी शकील किन्नर के घर से बीती 20 अक्टूबर को पांच लाख नगद और 56 लाख के सोने के गहनों की चोरी हो गयी थी. शुक्रवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी किन्नर के घर ही खाना बनाता था. लेकिन अपनी किन्नर गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए उसने ये अपराध किया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गयी 61 लाख की पूरी रकम और गहने बरामद कर लिए हैं. इस घटना के बाद शहर के किन्नरों में गुस्सा था. लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका रसोइया ही ऐसा करेगा.

किन्नर गर्लफ्रेंड के लिए बना चोर

बता दें कि शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र में गौशाला रोड पर अजीम किन्नर अपने कई साथियों के साथ रहता है. वहां सहारनपुर निवासी युवक गौरव खाना बनाता था. पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसे एक किन्नर से प्यार हो गया था. जिसके महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया.

उसने प्लान बनाया और 20 अक्टूबर को शकील किन्नर के घर से नगदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए. इसकी कीमत 61 लाख रुपए थी. शुरू में किन्नरों ने मुकदमा नहीं लिखवाया, लेकिन फिर बाद में पुलिस के कहने पर मुकदमा लिखवा दिया. जिसके बाद पुलिस ने CCTV और मुखबिरों के आधार पर गौरव को दबोच लिया.

शत-प्रतिशत चोरी का माल बरामद

शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि किन्नर के घर में हुई बड़ी चोरी को जनपद पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है. आरोपी गौरव किन्नरों का ही रसोईया था, वह अपनी किन्नर प्रेमिका के शौक के चक्कर में फंस गया. उसकी निशानदेही पर 5 लाख रुपये नकदी और 38 तोला सोना जिसकी बाजार कीमत 56 लाख रुपए है, बरामद कर लिए हैं.