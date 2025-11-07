हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लालटेन पुराने जमाने की नहीं है...नई पीढ़ी की है', बिहार में अखिलेश यादव ने किसे दिया जवाब?

'लालटेन पुराने जमाने की नहीं है...नई पीढ़ी की है', बिहार में अखिलेश यादव ने किसे दिया जवाब?

Akhilesh Yadav Nokha Rally: बिहार की चुनावी जनसभा में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला है, हमारे किसान भाइयों से कहा था कि हमारी आय दोगुनी होगी. खाद डीएपी नहीं मिल पा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 Nov 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव रोहतास के नोखा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे. इस दौरान चुनावी जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव 30 साल का हिसाब लेने वाला चुनाव है, 20 साल बिहार का और 10 साल की दिल्ली की सरकार का हिसाब लेना है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार लिखेगा बीजेपी का हार...लालटेन पुराने जमाने की नहीं है, नई पीढ़ी की लालटेन है सोलर से चलती है लालटेन. पहले चरण मे तय हो गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, शराब के लिए दोनों प्रदेश मिले हुए हैं, शराब के लिए कोई टनल बनाई हुई है. इससे पहले बिहार में एक जनसभा में सीएम योगी ने लालटेन को डकैती का साधन बताया था, अब अखिलेश ने इस पर जवाब दिया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा उनकी तो आदत है वोट चोरी की लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि तमाम रुकावटों के बाद भी यहां के मतदाताओं ने वोट डालकर संदेश भेजने का काम किया है. चुनाव आधी सीटों पर हुआ है लेकिन फैसला पूरा आ गया है. इस बार बिहार को आगे ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला है, हमारे किसान भाइयों से कहा था कि हमारी आय दोगुनी होगी. खाद डीएपी नहीं मिल पा रहा है. हमारे एकरंगी मुख्यमंत्री बोरी में चोरी कर रहे हैं. हमारा मनपसंद पारले जी का पैकेट बीजेपी वालों ने छोटा कर दिया, तेजस्वी नौकरी दे रहे थे इसलिए तेजस्वी की सरकार बीजेपी ने गिरवा दी थी.

बीजेपी के लोगों ने फौज की नौकरी को भी रोक दिया- अखिलेश यादव

सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एक विश्व गुरु हैं अपने देश में आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर, बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया? इन बीजेपी के लोगों ने फौज की नौकरी को भी रोक दिया, 4 साल की आधी अधूरी नौकरी कर दी. अगर आप पक्की वर्दी चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम लोग. अबकी बार बीजेपी बाहर, अब नौजवानों का पलायन नहीं होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पलायन होगा.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया सी टीम

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की A टीम है, B टीम है और C टीम भी है, C टीम जानते हो कौन है, चुनाव आयोग..पी टीम पीके हैं. सपा चीफ ने कहा कि नीतीश कुमार के गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसलिए वो किसी के भी गले में माला डाल रहे हैं. इसी बिहार ने एक बार बीजेपी का रथ रोका था और इस बार भी बीजेपी की रथ जनता रोकेगी.

Published at : 07 Nov 2025 05:24 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Embed widget