तीसरे ODI में न्यूजीलैंड ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर, मिचेल-फिलिप्स के शतकों ने मचाई तबाही; भारत को 338 का लक्ष्य

तीसरे ODI में न्यूजीलैंड ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर, मिचेल-फिलिप्स के शतकों ने मचाई तबाही; भारत को 338 का लक्ष्य

IND vs NZ 3rd ODI Score: तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए हैं. ये इंदौर के होल्कर स्टेडियम में किसी विदेशी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ODI स्कोर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए हैं. ये इंदौर के होल्कर स्टेडियम में किसी विदेशी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ODI स्कोर है. डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारियों के दम पर कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी लाइन-अप को खूब रुलाया. मिचेल ने सीरीज में लगातार दूसरी शतकीय पारी खेल 137 रन बनाए.

पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ने वाले विल यंग इस बार कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 30 रन बनाकर आउट हो गए. मगर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर अपनी टीम को 300 के पार पहुंचाया. मिचेल ने 137 रन और फिलिप्स ने 106 रनों की पारी खेली.

इंदौर में सबसे बड़ा ODI स्कोर (विदेशी टीम द्वारा)

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली विदेशी टीम का रिकॉर्ड पहले भी न्यूजीलैंड के ही नाम था, जिसने 2023 में भारत के खिलाफ यहां 295 रन बनाए थे. मगर अब कीवी टीम ने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करते हुए यहां 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करते हुए इतिहास रच दिया है.

  • 337 रन - न्यूजीलैंड बनाम भारत (मौजूदा मैच)
  • 295 रन - न्यूजीलैंड बनाम भारत (2023)
  • 293 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (2017)
  • 288 रन - इंग्लैंड बनाम भारत (2006)
  • 265 रन - वेस्टइंडीज बनाम भारत (2011)

हर्षित-कुलदीप की जमकर पिटाई

कुलदीप यादव ने राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 82 रन लुटा दिए थे. अब इंदौर में भी उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं देखा गया है, जहां उन्होंने 6 ओवरों में 48 रन लुटा दिए. हर्षित राणा ने हर बार की तरह नई गेंद से कमाल दिखाया और डेवोन कॉनवे और विल यंग का विकेट लेने में सफलता पाई. उन्होंने इस मैच में कुल 3 विकेट लिए, लेकिन 10 ओवरों में 84 रन लुटा दिए.

भारत के लिए मोहम्मद सिराज अकेले ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6 से कम इकॉनमी रेट से रन दिए. उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 43 रन दिए और एक विकेट भी लिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 05:37 PM (IST)
