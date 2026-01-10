पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे गौ तस्कर का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने पर बोला- माफ कर दीजिए

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है. पुलिस ने दुधारा क्षेत्र में आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार चल रहे एक और गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी तस्कर को दाहिने पैर में गोली लगी. पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा, कारतूस और एक मिस कारतूस बरामद किया है. आरोपी तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि फरार चल रहा गौ तस्कर आरोपी अब्दुल कलाम अपने रक्सा कला गांव में आया है और भागने की कोशिश कर रहा है. पुलिस ने कानपारा-परसौना पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी करने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी तस्कर को दाहिने पैर में गोली लगी.

सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसे सीएचसी सेमरियावां में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने हालात देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. आरोपी तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी तस्कर के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, कारतूस और एक मिस कारतूस बरामद किया. फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किया.

एसपी संदीप कुमार मीना ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली. आरोपी गौ तस्कर पुलिस अधीक्षक से गिड़गिड़ाया और पैर पकड़कर कहा, "माफ कर दीजिए साहब."

एक दिन पहले दो और गौ तस्कर गिरफ्तार

एक दिन पहले दुधारा पुलिस ने रक्साकला बाग से मुठभेड़ के दौरान दो गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन फरार हो गए थे. आज उसी मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान गौ तस्करों के खिलाफ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है.