आजमगढ़ में वायरल वीडियो से हलचल, हिंदू संगठनों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की उठाई मांग

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. स्कूल संचालक समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम उर्फ़ गुड्डू जमाली के होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन कर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई है. जबकि शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

स्कूल शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है और यहं सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा किस आधार पर दी जा रही है. फ़िलहाल संबंधित टीचर को भी नोटिस दिया जा चुका है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में 23 दिसंबर का एक वीडियो वायरल है, जिसमें टीचर बच्चों से धार्मिक सवाल पूछ रही है, जैसे- ‘तुम्हें किसने बनाया?, ‘तुम्हारा मजहब क्या है?’, ‘जमीन-आसमान, चांद-सूरज किसने बनाया?’. बच्चों के जवाब में ‘अल्लाह ताला’ और ‘मुस्लिम’ जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में स्कूल ड्रेस में छोटे-छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं.

स्कूल की सफाई-टीचर को नोटिस

इस मामले में प्रिंसिपल रूपल पंड्या ने मीडिया से बातचीत में कहा, वायरल वीडियो के संबंध में संबंधित शिक्षिका से जवाब मांगा गया है. शिक्षिका का जवाब मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो स्कूल का है या नहीं, और घटना कब की है. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.”

शिक्षा विभाग ने गठित की कमेटी

बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बताया, “स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह उर्दू की कक्षा में मुस्लिम बच्चों को जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए था. इस कक्षा में मौजूद सभी बच्चे मुस्लिम थे. मामले की जांच चल रही है और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है.”

हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ चुका है. इसको लेकर हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन कर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है. विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह साधु ने कहा कि CBSE मान्यता प्राप्त क स्कूल में दीनी तालीम देना बेहद निंदनीय है. सभी धर्मों के बच्चे यहां पढ़ते हैं, ऐसे में सिर्फ एक धर्म की शिक्षा देना आपत्तिजनक है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता रद्द करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है.