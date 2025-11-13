हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जायेगा', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जियाउर्रहमान बर्क

'आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जायेगा', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जियाउर्रहमान बर्क

UP News: दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट के मामले पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि ब्लास्ट मामले में मीडिया अभी किसी को भी दोषी न ठहराए. न ही किसी पर आरोप लगाए.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 Nov 2025 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार 10 नवंबर 2025, को लाल किले के पास हुए धमाके में दस से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं. वहीं, दिल्ली हादसे पर उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है. 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट के मामले में संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि ब्लास्ट मामले में मीडिया अभी किसी को भी दोषी न ठहराए. न ही किसी पर आरोप लगाए, आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जायेगा.

'जांच रिपोर्ट से पहले किसी को दोषी ठहराना...'

सांसद जियाउर्रहमान बर्क आगे कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले ब्लास्ट मामले में किसी को भी दोषी ठहराना या आरोप लगाना गलत है. जब जांच रिपोर्ट आ जाये तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

पीड़ितों के साथ खड़ा है पूरा देश- जियाउर्रहमान बर्क

इसके अलावा सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं पूरा देश साथ खड़ा है. आपको बता दें कि संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उधर, सहारनपुर के थाना देवबंद कोतवाल नरेंद्र शर्मा का दिल्ली हमले पर बयान का एक वीडियो वायरल होने पर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है.

पुलिस टीम जगह-जगह कर रही छापेमारी

आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को कार में हुए विस्फोट में अबतक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस ब्लास्ट में कई लोग घायल हैं. इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है, पुलिस टीम जगह-जगह छापेमारी कर रही है और एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: UP News: दिल्ली धमाके के बाद देवबंद कोतवाल का ज्ञान, वीडियो आने के बाद एक्शन

Published at : 13 Nov 2025 10:44 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast UP NEWS Ziaur Rahman Barq SAMBHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News
Bihar Elections 2025: 'जाति समीकरण' किसका बनेगा किंगमेकर? | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav | Chitra
Red Fort Blast: आतंकी हमला.. सवालों में अल फलाह! | Khabar Gawah Hai | Shaheen Sayeed | Faridabad
Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget