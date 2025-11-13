'आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जायेगा', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले जियाउर्रहमान बर्क

दिल्ली में सोमवार 10 नवंबर 2025, को लाल किले के पास हुए धमाके में दस से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं. वहीं, दिल्ली हादसे पर उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है. 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट के मामले में संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि ब्लास्ट मामले में मीडिया अभी किसी को भी दोषी न ठहराए. न ही किसी पर आरोप लगाए, आपके या मेरे कहने से कोई दोषी नहीं बन जायेगा.

'जांच रिपोर्ट से पहले किसी को दोषी ठहराना...'

सांसद जियाउर्रहमान बर्क आगे कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले ब्लास्ट मामले में किसी को भी दोषी ठहराना या आरोप लगाना गलत है. जब जांच रिपोर्ट आ जाये तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

पीड़ितों के साथ खड़ा है पूरा देश- जियाउर्रहमान बर्क

इसके अलावा सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं पूरा देश साथ खड़ा है. आपको बता दें कि संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उधर, सहारनपुर के थाना देवबंद कोतवाल नरेंद्र शर्मा का दिल्ली हमले पर बयान का एक वीडियो वायरल होने पर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है.

पुलिस टीम जगह-जगह कर रही छापेमारी

आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को कार में हुए विस्फोट में अबतक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस ब्लास्ट में कई लोग घायल हैं. इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है, पुलिस टीम जगह-जगह छापेमारी कर रही है और एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है.

